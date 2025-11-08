Als Lillian und Pascal aufeinander treffen, wird's unangenehm: Roland muss eingreifen
Köln - Pascal (21) bezeichnet sich selbst als ziemlich schüchtern, was auch "First Dates"-Chef Roland Trettl (54) sofort bemerkt, als sein Gast das Restaurant betritt. Der Sternekoch gibt dem jungen Bayern daher noch einen hilfreichen Dating-Tipp mit auf den Weg - als Lillian (20) sich an die Bar setzt, ist jedoch alles wieder vergessen.
"Ein Kompliment hat noch nie geschadet", hatte Roland seinem Gast noch eingetrichtert, Pascal ist jedoch derart aufgeregt, dass weder ein Kompliment, noch generell ein Wort seine Lippen verlässt.
Nach einem Handschlag schaut der 21-Jährige verlegen auf den Boden, verfällt in Schweigen. Peinliche Stille stellt sich über mehrere Momente ein, denn auch seine Date-Partnerin scheint fieberhaft nach einem Gesprächsthema zu suchen.
Roland bekommt die Anlaufschwierigkeiten der angehenden Friseurin und des Verfahrensmechanikers mit, greift schließlich ein und bittet die beiden schon kurz, nachdem sie an der Bar Platz genommen hatten, zu ihrem Tisch.
Dort lässt es sich der Star-Koch nicht nehmen, Lillian und Pascal noch einige Gesprächs-Themen vorzuschlagen (unter anderem ihre Lieblingsfilme oder ihre Lieblingsspeisen), ehe er die beiden sich selbst überlässt.
Tatsächlich kommt das Gespräch dann endlich in Gang - als die Hessin den 21-Jährigen jedoch zu seiner Wohnsituation und seinen Zukunftsplänen befragt, ist sie von seiner Antwort ziemlich irritiert.
First Dates: Pascal will sein Elternhaus erst für eine Partnerin verlassen - Lillian findet das "komisch"
Lillian will von Pascal wissen, wann er gedenkt, sein Elternhaus zu verlassen, denn aktuell wohnen beide noch daheim. Während die 20-Jährige allerdings bereits Pläne geschmiedet hat und sich spätestens nach Ende ihrer Ausbildung eine eigene Wohnung nehmen will, scheint sich Pascal noch sehr wohl bei seinen Eltern zu fühlen.
Auszuziehen hat er nämlich "erst mal nicht vor. Wenn, dann nur mit einer Partnerin, vielleicht in zwei bis drei Jahren ...", erklärt er. Lillian findet diese Aussage jedoch "komisch", wie sie gesteht: "Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil ich halt schon gerne nach meiner Ausbildung ausziehen wollen würde und nicht erst warten will, bis ich einen Partner hab'", erklärt sie.
Insgesamt findet sie den 21-Jährigen zwar nett und sympathisch, für tiefere Gefühle reicht es aber nicht bei der Azubine. Während Pascal seine Date-Partnerin gerne wiedergesehen hätte, lehnt die ein Wiedersehen ab.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Folge wurde erstmals im Mai 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot