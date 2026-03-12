Als Ludwig seinen Spitznamen verrät, hält sich Ankes Begeisterung in Grenzen: "Bisschen komisch"

Köln - Ludwig (60) hat die Nase vom Single-Dasein satt und will sich bei " First Dates " neu verlieben. Als der Bayer seiner Date-Partnerin Anke (55) im Laufe des Kennenlernens seinen Spitznamen offenbart, stößt er bei der Sächsin jedoch nicht gerade auf Jubelstürme.

Mit Ludwigs Spitznamen kann Anke (55) wenig anfangen. © RTL+/Screenshot

Während des Essens plaudert der Logistikleiter aus Augsburg ein wenig aus dem privaten Nähkästchen und verrät der Sozialversicherungsfachangestellten schließlich auch seinen Beinamen.

"Meine Freunde sagen alle 'Lucky' zu mir - ich hatte in meinem Leben schon sehr, sehr viel Glück", bekennt der Vater einer Tochter und führt aus, dass er neben Barpreisen auch schon mal ein Auto gewonnen habe.

Mit diesem Geständnis stößt er jedoch nicht gerade auf Begeisterung bei Anke.

"Ich fand den Spitznamen [...] ein bisschen komisch", erklärt die Neuensalzerin nämlich im Einzelinterview und stellt klar: "Ich würde ihn nicht so nennen. Also, 'Lucky' geht mir nicht über die Lippen."

Abgesehen vom ihr missfallenden Spitznamen läuft das Date der beiden aber ziemlich gut - und zwar so gut, dass sich schließlich sogar das Team von Restaurant-Chef Roland Trettl (54) einschaltet.