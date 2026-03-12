Als Ludwig seinen Spitznamen verrät, hält sich Ankes Begeisterung in Grenzen: "Bisschen komisch"
Köln - Ludwig (60) hat die Nase vom Single-Dasein satt und will sich bei "First Dates" neu verlieben. Als der Bayer seiner Date-Partnerin Anke (55) im Laufe des Kennenlernens seinen Spitznamen offenbart, stößt er bei der Sächsin jedoch nicht gerade auf Jubelstürme.
Während des Essens plaudert der Logistikleiter aus Augsburg ein wenig aus dem privaten Nähkästchen und verrät der Sozialversicherungsfachangestellten schließlich auch seinen Beinamen.
"Meine Freunde sagen alle 'Lucky' zu mir - ich hatte in meinem Leben schon sehr, sehr viel Glück", bekennt der Vater einer Tochter und führt aus, dass er neben Barpreisen auch schon mal ein Auto gewonnen habe.
Mit diesem Geständnis stößt er jedoch nicht gerade auf Begeisterung bei Anke.
"Ich fand den Spitznamen [...] ein bisschen komisch", erklärt die Neuensalzerin nämlich im Einzelinterview und stellt klar: "Ich würde ihn nicht so nennen. Also, 'Lucky' geht mir nicht über die Lippen."
Abgesehen vom ihr missfallenden Spitznamen läuft das Date der beiden aber ziemlich gut - und zwar so gut, dass sich schließlich sogar das Team von Restaurant-Chef Roland Trettl (54) einschaltet.
First Dates: Roland Trettl verteilt Liebesschloss an Anke und Ludwig, aber liegt er hier wirklich richtig?
Der Sternekoch lässt angesichts seiner sich permanent anlächelnden Gäste kurzerhand ein Liebesschloss springen, das die beiden nach ihrem Date noch gemeinsam an der Kölner Hohenzollernbrücke aufhängen können - doch liegt er mit seiner Einschätzung, dass es sich hier um ein "Perfect Match" handelt, wirklich richtig?
Während Ludwig sichtlich angetan von der Mutter zweier Kinder ist und sich auch ein Wiedersehen mit Anke wünscht, antwortet die auf die Frage, ob für sie ein zweites Date infrage kommt, deutlich verhaltener: Der Abend habe ihr zwar sehr gut gefallen, allerdings fehlen der 55-Jährigen die berühmten Schmetterlinge im Bauch, wie sie dem Logistikleiter erklärt.
Gegen ein weiteres Treffen auf freundschaftlicher Basis hat die Sächsin aber nichts einzuwenden, wozu auch Ludwig zustimmt. "Mal sehen, was das Schicksal mit uns so vorhat", erklärt er.
Die neue Folge von "First Dates" seht Ihr am Donnerstag um 18 Uhr bei VOX oder schon vorab im Stream bei RTL+. Die Sendung läuft täglich zwischen Montag und Freitag.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot