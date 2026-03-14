Als Sven das Alter seines Kindes offenbart, ist Carina "ein bisschen erschrocken"

Köln - Gegensätze ziehen sich bekanntlich an - aber gilt das auch für Sven (39) und Carina (34)? Statt Gemeinsamkeiten zu finden, stellen die beiden bei " First Dates " fest, dass sie sich in immer mehr Punkten unterscheiden. Und dann macht der Nordrhein-Westfale seiner Date-Partnerin auch noch ein Geständnis, das für sie ein echter Dealbreaker zu sein scheint.

Als Carina (34) hört, wie alt Svens (39) Sohn ist, traut sie ihren Ohren kaum. © RTL+/Screenshot

Schon auf den ersten Blick kann man bei Sven und Carina nicht gerade von "Liebe auf den ersten Blick" sprechen, denn die beiden hätten sich auf der Straße wahrscheinlich nicht als potenzielle neue Partner gesehen, geschweige denn angesprochen.

"Er ist nicht der Typ, für den ich normalerweise [auf ein Date] gehen würde", erklärt die Erzieherin, während auch der Assistent der Betriebsleitung gesteht: "Ich hab definitiv vom Look her nicht mit so einer Frau gerechnet. Das war definitiv schon sehr interessant und sehr außergewöhnlich."

Dennoch sind die beiden neugierig aufeinander, verstehen sich gut und kommen schon an der Bar ins Gespräch - bis Sven ausplaudert, dass er stolzer Papa ist.

Diese Tatsache an sich scheint bei der Friedrichsdorferin per se kein No-go zu sein, das Alter seines Kindes aber schon. "Dass er einen zehn Monate alten Sohn hat, hat mich erst mal ein bisschen erschrocken", räumt sie nämlich ein und ist "irritiert" darüber, dass der Aachener schon wieder als Single durchs Leben spaziert.