Als Markus sein Wunsch-Date sieht, ist er überrascht: "Tatsächlich hat sie sich vom Äußeren her verändert"

Köln - Claudia spaziert bei " First Dates " praktisch als "Wiederholungstäterin" ins Restaurant von Roland Trettl (54), ist dabei jedoch auf ausdrücklichen Wunsch eines geheimen Verehrers erschienen. Als der seine Herz-Dame sieht, ist er allerdings ziemlich überrascht.

Markus (33) hatte sich ausdrücklich ein Date mit Claudia (36) gewünscht. © RTL+/Screenshot

Markus (33) hatte die pädagogische Unterstützungskraft nämlich in einer Folge von 2021 gesehen und Claudia dabei derart sympathisch gefunden, dass er prompt eine Anfrage an das VOX-Team schickte und um ein Date mit der 36-Jährigen bat.

Die Produktion lud die Pfinztalerin daraufhin ein, erneut das Kölner Kuppel-Restaurant zu besuchen, um Markus kennenzulernen. Und siehe da: bei den beiden handelt es sich ganz offensichtlich um ein "Perfect Match" - obwohl der Prozessmanager in einer Bank Claudia rein optisch doch ein wenig anders in Erinnerung hatte, wie er anmerkt.

"Tatsächlich hat sie sich vom Äußeren her verändert, aber von der Art her war sie definitiv noch so, wie ich es erlebt hatte in der Folge von damals", erklärt er.

Und die scheint perfekt zu dem 33-Jährigen zu passen! Von Anfang an sprühen zwischen Claudia und Markus die Funken, während die beiden nicht nur zahlreiche Gemeinsamkeiten entdecken, sondern auch auf Flirt-Kurs gehen.