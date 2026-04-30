"First Dates": Als Andrea erfährt, wessen Uwe Fan ist, will sie gehen

Köln - Bei " First Dates " treffen Andrea (56) und Uwe aufeinander. Ein Blind Date, das der 56-Jährigen regelrecht die Sprache verschlägt.

Zu viel für Andrea: Bei Uwe hilft nur noch der Alkohol. © Screenshot RTL+

Der Schlager-Fan aus NRW ist ein Verfechter von "echter Hausmannskost" und kann mit der Speisekarte im Restaurant von Roland Trettl (54) nichts anfangen.

"Gibt es auch noch eine Rückseite?", fragt er die Kellnerin prompt und wünscht sich statt Spareribs lieber ein Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat.

Andrea kann nicht anders als laut loszulachen. "Das ist doch keine Frittenbude hier", sagt sie humorvoll. Eigentlich kann sie aber kaum fassen, wie Uwe sich benimmt.

"Ich brauche einen Schnaps", sagt sie beiläufig. Dem First-Dates-Team gegenüber wird sie noch konkreter: "Ganz ehrlich? Ohne Worte!"

Die ganze Art ihres Date-Parters und wie er Gespräche führt, macht Andrea völlig "perplex". Denn statt etwas über sie erfahren zu wollen, plaudert Uwe lieber über sich und sein Hobby der etwas anderen Art.