"First Dates": Als Andrea erfährt, wessen Uwe Fan ist, will sie gehen
Köln - Bei "First Dates" treffen Andrea (56) und Uwe aufeinander. Ein Blind Date, das der 56-Jährigen regelrecht die Sprache verschlägt.
Der Schlager-Fan aus NRW ist ein Verfechter von "echter Hausmannskost" und kann mit der Speisekarte im Restaurant von Roland Trettl (54) nichts anfangen.
"Gibt es auch noch eine Rückseite?", fragt er die Kellnerin prompt und wünscht sich statt Spareribs lieber ein Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat.
Andrea kann nicht anders als laut loszulachen. "Das ist doch keine Frittenbude hier", sagt sie humorvoll. Eigentlich kann sie aber kaum fassen, wie Uwe sich benimmt.
"Ich brauche einen Schnaps", sagt sie beiläufig. Dem First-Dates-Team gegenüber wird sie noch konkreter: "Ganz ehrlich? Ohne Worte!"
Die ganze Art ihres Date-Parters und wie er Gespräche führt, macht Andrea völlig "perplex". Denn statt etwas über sie erfahren zu wollen, plaudert Uwe lieber über sich und sein Hobby der etwas anderen Art.
Uwes Wendler-Sympathie lässt das Date weiter kippen
Uwe erzählt vor allem von seiner großen Leidenschaft: Schlager-Events, die er gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar organisiert. Besonders die Musik von Michael Wendler (53) hat es ihm angetan.
Von ihm sei Uwe "ein ganz großer Fan". "Dem kann eh keiner das Wasser reichen, vielleicht noch Roland Kaiser oder so", ist er überzeugt.
Andrea hingegen kann da nur das Gesicht verziehen: "Du bist Wendler-Fan? Zahlen, bitte!", witzelt sie am Tisch. Im Interview wird sie später deutlicher: "Wer den Wendler so toll findet ... komme ich ganz schwer mit klar."
Am Ende zieht Andrea die Konsequenzen und sagt ein zweites Treffen ab. Uwe hingegen hätte sie gerne noch einmal gesehen.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Mittwoch, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+