Heiße Küsse in der Golden Suite: Joel und Denise können Finger kaum voneinander lassen

Mallorca - Für Joel (30) und Denise (28) ist es bei "First Dates Hotel" bereits das zweite Date: In einem Streichelzoo auf Mallorca lernen sich die beiden noch besser kennen und wollen sich auch in Deutschland wiedersehen. Für Roland Trettl (54) ist klar: Das Paar muss eine Nacht in der Golden Suite verbringen!

Joel (30) und Denise (28) finden sich attraktiv und wollen sich in Deutschland weiter kennenlernen. © Montage: RTL (2)

Als die beiden das luxuriöse Doppelzimmer betreten, fackeln sie nicht lange und springen sogleich in den anliegenden Pool. Während sich Joel obenrum freimacht und seine Badehose anzieht, stellt Denise fest, dass sie ausgerechnet ihren Bikini vergessen hat. Für die 28-Jährige aber kein Problem: "Schei* drauf, dann geht es halt in Unterwäsche rein!"

Die Spontaneität der Rothaarigen scheint dem 30-Jährigen zu imponieren. Im kühlen Nass flirtet das Paar, was das Zeug hält. Auf Denises Frage hin, ob Joel bei einer Frau eher die Brüste oder lieber den Po favorisiert, antwortet der unverblümt: "Brüste!"

"Ich bin schon ein körperlicher Mensch und rede gern über Sex", gesteht die selbstbewusste Baden-Württembergerin. Kein Wunder also, dass es nach dem Poolgang endlich zu den ersten Zärtlichkeiten kommt. Im Badezimmer, abseits der Kamera, ergreift der Qualitätsmanager die Initiative und küsst seine Date-Partnerin.

Den lauten Knutschgeräuschen nach zu urteilen scheinen beide gar nicht genug voneinander zu bekommen. "Er ist ein guter Küsser", schmunzelt die aus Waiblingen stammende Projekteinkäuferin.