Heiße Küsse in der Golden Suite: Joel und Denise können Finger kaum voneinander lassen
Mallorca - Für Joel (30) und Denise (28) ist es bei "First Dates Hotel" bereits das zweite Date: In einem Streichelzoo auf Mallorca lernen sich die beiden noch besser kennen und wollen sich auch in Deutschland wiedersehen. Für Roland Trettl (54) ist klar: Das Paar muss eine Nacht in der Golden Suite verbringen!
Als die beiden das luxuriöse Doppelzimmer betreten, fackeln sie nicht lange und springen sogleich in den anliegenden Pool. Während sich Joel obenrum freimacht und seine Badehose anzieht, stellt Denise fest, dass sie ausgerechnet ihren Bikini vergessen hat. Für die 28-Jährige aber kein Problem: "Schei* drauf, dann geht es halt in Unterwäsche rein!"
Die Spontaneität der Rothaarigen scheint dem 30-Jährigen zu imponieren. Im kühlen Nass flirtet das Paar, was das Zeug hält. Auf Denises Frage hin, ob Joel bei einer Frau eher die Brüste oder lieber den Po favorisiert, antwortet der unverblümt: "Brüste!"
"Ich bin schon ein körperlicher Mensch und rede gern über Sex", gesteht die selbstbewusste Baden-Württembergerin. Kein Wunder also, dass es nach dem Poolgang endlich zu den ersten Zärtlichkeiten kommt. Im Badezimmer, abseits der Kamera, ergreift der Qualitätsmanager die Initiative und küsst seine Date-Partnerin.
Den lauten Knutschgeräuschen nach zu urteilen scheinen beide gar nicht genug voneinander zu bekommen. "Er ist ein guter Küsser", schmunzelt die aus Waiblingen stammende Projekteinkäuferin.
Philipp und Maggi wollen kein zweites Date
Während es bei Denise und Joel offenbar richtig gefunkt hat, standen die Sterne für Philipp (37) und Maggi (33) am Liebeshimmel eher weniger gut.
Zwar haben sich der Berufssoldat und die Assistentin in der Unternehmensberatung bei ihrem ersten Treffen im Restaurant gut verstanden, der Funke sei allerdings bei beiden nicht übergesprungen. Ein zweites Date wird es nicht geben.
Schade eigentlich, denn die zwei hätten sich durchaus eine neue Partnerschaft gewünscht. Vor allem Philipp, der im Interview offenbart, in der Vergangenheit schon einmal betrogen worden zu sein: "Dass meine Freundin mit meinem Kumpel durchgebrannt ist, ist schon mal vorgekommen."
Eine neue Folge "First Dates Hotel" seht Ihr am Montag um 20.15 Uhr auf VOX. Ihr könnt sie aber auch schon jetzt bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Montage: RTL (2)