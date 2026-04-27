"Ich glaube das nicht": First-Dates-Kandidat haut Mitarbeiter auf den Po

Köln - Bei " First Dates " läuft es zwischen Horst (71) und Bernadette (63) gut - bis er sie plötzlich einfach stehen lässt. Nach der Fotobox sorgt der Rentner für einen ziemlich schrägen Moment.

Horst (71) lässt sein Date stehen und sorgt mit einem Po-Klatscher beim Team für Gelächter. © Screenshot RTL+

Der ehemalige Musiklehrer und die Heilpraktikerin aus NRW verstehen sich anfangs gut und lachen viel. Doch nach einem Abstecher in die Fotobox kehrt Horst nicht mehr zum Tisch zurück.

Stattdessen biegt er zu den Kellnern ab, umarmt dort die Mitarbeiter, lacht laut los und verpasst einem sogar einen Klaps auf den Hintern. "Der hat mir auf den Arsch gehauen! Ich glaube das nicht", reagiert der Kellner lachend.

Wortlos kehrt Horst zurück an den Tisch zu Bernadette, die von der Situation weniger begeistert wirkt. "Ja, was war das, als er sich da zu Nick und den Kellnern gesellt hat? Das habe ich mich auch gefragt", sagt die 63-Jährige irritiert.

Das Service-Team hat die Szene genau beobachtet. "Ich finde ihn sehr lustig, aber ich glaube, sie ist manchmal bisschen verwirrt von ihm", stellt eine Mitarbeiterin fest.

Insgesamt nehmen sie die Aktion aber mit Humor.