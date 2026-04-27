"Ich glaube das nicht": First-Dates-Kandidat haut Mitarbeiter auf den Po
Köln - Bei "First Dates" läuft es zwischen Horst (71) und Bernadette (63) gut - bis er sie plötzlich einfach stehen lässt. Nach der Fotobox sorgt der Rentner für einen ziemlich schrägen Moment.
Der ehemalige Musiklehrer und die Heilpraktikerin aus NRW verstehen sich anfangs gut und lachen viel. Doch nach einem Abstecher in die Fotobox kehrt Horst nicht mehr zum Tisch zurück.
Stattdessen biegt er zu den Kellnern ab, umarmt dort die Mitarbeiter, lacht laut los und verpasst einem sogar einen Klaps auf den Hintern. "Der hat mir auf den Arsch gehauen! Ich glaube das nicht", reagiert der Kellner lachend.
Wortlos kehrt Horst zurück an den Tisch zu Bernadette, die von der Situation weniger begeistert wirkt. "Ja, was war das, als er sich da zu Nick und den Kellnern gesellt hat? Das habe ich mich auch gefragt", sagt die 63-Jährige irritiert.
Das Service-Team hat die Szene genau beobachtet. "Ich finde ihn sehr lustig, aber ich glaube, sie ist manchmal bisschen verwirrt von ihm", stellt eine Mitarbeiterin fest.
Insgesamt nehmen sie die Aktion aber mit Humor.
"First Dates": Horsts Lebensstil schreckt Bernadette ab
Doch nicht nur der kleine Ausflug sorgt für Fragezeichen. Auch bei ernsteren Themen gehen die Meinungen auseinander.
Besonders Horsts Wohnsituation stößt Bernadette etwas auf. Der 71-Jährige lebt im betreuten Wohnen und lässt sich liebend gern sein Essen bringen, statt selbst zu kochen.
Für Bernadette ein absolutes No-Go: "Da habe ich ja an diese amerikanischen Rentner gedacht, die in diesen Wohnanlagen wohnen, und hab gedacht: Oh, so weit bin ich noch nicht."
Die aktive Heilpraktikerin ist viel unterwegs, fährt gern Fahrrad und liebt es, draußen zu sein. Bei Horst hat sie dagegen eher das Gefühl, dass "er viel Ruhe braucht".
Am Ende zieht Bernadette deshalb die Reißleine: kein zweites Date. Horst hätte sie dagegen gern wiedergesehen.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+