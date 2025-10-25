Das Schweigen im Walde: Als Markus und Andrea aufeinandertreffen, wird's peinlich
Köln - Beim Aufeinandertreffen von Markus (48) und Andrea (55) bei "First Dates" wird schnell klar - die beiden haben sich nicht viel zu sagen. Die gefürchtete peinliche Stille holt die Rheinland-Pfälzer schon nach wenigen Minuten ein - und auch während des Essens wird es nicht wirklich besser.
Der erste Blickkontakt sieht zunächst noch recht vielversprechend aus, denn sowohl auf Andreas als auch auf Markus' Seite herrscht zunächst Sympathie für das Gegenüber. Doch schon nach Bestellung der Drinks an der Bar und Abklopfen der Wohnorte wissen die beiden nicht mehr, worüber sie miteinander sprechen sollen.
Eine unangenehme Stille stellt sich ein, die auch immer wieder durchkommt, als der Business Analyst und die Rentnerin längst am Tisch Platz genommen haben. Andrea, die augenscheinlich nicht sonderlich interessiert an Markus scheint, stört das aber nicht.
Obwohl die Blicke der 55-Jährigen immer wieder durch den Raum wandern, als würde sie fieberhaft nach einem Gesprächsthema suchen, hat sie einen durchweg positiven Eindruck vom Date - und von Markus! "Was mir gefällt an ihm, ist die ruhige Art. Wie er ist, sein ganzes Wesen", erklärt die Rentnerin.
Auch Markus empfindet die sich immer wieder einstellenden "Schweige-Phasen eigentlich zu keinem Zeitpunkt als wirklich unangenehm", erklärt sie stattdessen damit, dass man "sozusagen eine Art Gedenkminute" eingelegt habe, "um ein nächstes Thema zu finden". Richtig in Fahrt kommt das Date der beiden aber definitiv nicht ...
First Dates: Andrea glaubt zunächst, dass ihr Date-Partner den Abend "sehr gut" fand
Andrea wünscht sich dennoch ein Wiedersehen mit dem 48-Jährigen, freut sich insbesondere darüber, dass der Cabrio-Fahrer die Golden-Retriever-Besitzerin eingeladen hat.
"Das fand ich sehr schön. Ich glaube, er fand den Abend sehr gut", ist sie sich sicher. Markus sieht das Ganze jedoch etwas anders: Nicht nur kann der Vorstandsvorsitzende eines Modellflugvereins keinen einzigen besonderen Moment benennen, den er im Laufe des Abends mit Andrea geteilt hätte, auch insgesamt sei der Funke bei ihm einfach nicht übergesprungen. Er entscheidet sich daher gegen ein Wiedersehen mit der 55-Jährigen.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot