Das Schweigen im Walde: Als Markus und Andrea aufeinandertreffen, wird's peinlich

Köln - Beim Aufeinandertreffen von Markus (48) und Andrea (55) bei " First Dates " wird schnell klar - die beiden haben sich nicht viel zu sagen. Die gefürchtete peinliche Stille holt die Rheinland-Pfälzer schon nach wenigen Minuten ein - und auch während des Essens wird es nicht wirklich besser.

Markus' (48) und Andreas (55) Gespräch gerät schon nach den ersten paar Sätzen ins Stocken. © RTL+/Screenshot

Der erste Blickkontakt sieht zunächst noch recht vielversprechend aus, denn sowohl auf Andreas als auch auf Markus' Seite herrscht zunächst Sympathie für das Gegenüber. Doch schon nach Bestellung der Drinks an der Bar und Abklopfen der Wohnorte wissen die beiden nicht mehr, worüber sie miteinander sprechen sollen.

Eine unangenehme Stille stellt sich ein, die auch immer wieder durchkommt, als der Business Analyst und die Rentnerin längst am Tisch Platz genommen haben. Andrea, die augenscheinlich nicht sonderlich interessiert an Markus scheint, stört das aber nicht.

Obwohl die Blicke der 55-Jährigen immer wieder durch den Raum wandern, als würde sie fieberhaft nach einem Gesprächsthema suchen, hat sie einen durchweg positiven Eindruck vom Date - und von Markus! "Was mir gefällt an ihm, ist die ruhige Art. Wie er ist, sein ganzes Wesen", erklärt die Rentnerin.

Auch Markus empfindet die sich immer wieder einstellenden "Schweige-Phasen eigentlich zu keinem Zeitpunkt als wirklich unangenehm", erklärt sie stattdessen damit, dass man "sozusagen eine Art Gedenkminute" eingelegt habe, "um ein nächstes Thema zu finden". Richtig in Fahrt kommt das Date der beiden aber definitiv nicht ...

