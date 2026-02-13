Als Domi erfährt, wie ihr Date-Partner heißt, entgleisen ihre Gesichtszüge: "Will der mich veräppeln?"

Köln - Mit derart vielen Zufällen hatte Domi (31) wohl nicht gerechnet, bevor sie sich auf den Weg zum " First Dates "-Restaurant gemacht hatte. Ihr Blind-Date und die Brummi-Fahrerin verbinden nämlich mehrere Gemeinsamkeiten, von denen insbesondere eine die Nordrhein-Westfälin staunen lässt.

Domi ist offensichtlich verwirrt, als sie erfährt, dass ihr Date-Partner exakt denselben Namen trägt wie sie. © Screenshot/RTL+

Domi, die eigentlich Dominique heißt, aber lieber bei ihrem Spitznamen gerufen wird, betritt das Kuppel-Restaurant von Roland Trettl (54) zunächst mit einer gehörigen Portion Aufregung. Die legt sich dann aber schnell, als ihr Date-Partner sich zu der 31-Jährigen an die Bar setzt.

Das liegt nicht nur an der ruhigen Art ihres Gegenübers, sondern auch an einem gehörigen Überraschungsmoment - ihr Date-Partner trägt nämlich exakt denselben Namen, wie sie, was Domi unverkennbar die Gesichtszüge entgleisen lässt.

"Ach du Schande. Ich hab’ eigentlich immer gedacht, dass die 'que'-Variante nur weiblich ist", entgegnet sie verwirrt und gesteht daher im Einzelinterview, dass sie zunächst darüber nachgedacht habe, ob "der mich jetzt einfach nur veräppeln will?".

Das ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden "Dominiques" miteinander verbindet. Die Kürtenerin und der Hückeswagener sind zudem auch gleichalt, mögen beide die Gothic-Szene und scheinen auch sonst auf derselben Wellenlänge zu schwimmen.