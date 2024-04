"First Dates": Acivio spielt cringe Rollenspiele und tanzt mit dem Kellner

Köln - Bei " First Dates " staunt Starkoch Roland Trettl (52) nicht schlecht, als der selbst ernannte "Life-Coach" Acivio (30) über seine Lebenseinstellung spricht.

Roland Trettl (52) ist mit Acivios (30) Namensänderung zunächst überfordert. © Screenshot: RTL+

Der 30-Jährige ist bereits seit fünf Jahren single und studiert Medien- und Spielkonzeption. Seine zukünftige Partnerin sollte wie er Musik und Tanz lieben sowie mit "Rhythmus und Galanz" durchs Leben schreiten.

Als sich Acivio bei Trettl vorstellt, ist dieser jedoch etwas irritiert. Denn auf der Gästeliste steht nur der Name Severin. "Ja, das ist mein ursprünglicher Name, aber mein heutiger Name ist Acivio", erklärt der 30-Jährige dem verblüfften Koch.

Sein neuer Name bedeutet so viel wie "Ja ich lebe", erklärt der Student. "Du bist ein Motivator?", will der 52-Jährige wissen und Acivio nickt begeistert.

"Mein Motto ist 'Oh ja, ich lebe' und das kommt daher, da ich früher eine sehr verschlafene Person war, die einfach sein Leben vergessen hat (...). Seitdem bin ich die ganze Zeit auf der Überholspur", berichtet der Student begeistert.