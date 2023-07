First Dates: Als Celine zu viel verlangt, greift Manu durch! "Du kannst mir gar nichts sagen"

Hemer/Aachen – Oha, fliegen bei dieser " First Dates "-Paarung etwa die Fetzen? Als Celine (24) am Dinner-Tisch immer wieder eine bestimmte Sache von ihrem Date-Partner Manu (23) fordert, greift der Single-Mann knallhart durch.

Bei genauerer Musterung habe sie jedoch "ganz gut" ausgesehen - na, was für ein Kompliment.

"Laut, selbstbewusst und mit Hummeln im Hintern", so stellt sich der angehende Umweltingenieur seine Traumfrau vor. Außerdem sucht der 23-Jährige "jemandem, mit dem man diskutieren und auch streiten kann", denn offene Kommunikation ist ihm wichtig.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Eigentlich beschreibt sich Celine als liebevolle und hilfsbereite Person, die anderen gut zuhören kann. Ihre Ansprüche an die Männerwelt habe sie "schon so ein bisschen zurückgeschraubt", erklärt sie: "Mehr als größer und Tattoos ist eigentlich egal."

Am Dinner-Tisch droht die gute Laune plötzlich zu kippen. © VOX/RTL+

Celine kommen ebenfalls Bedenken. Dass Manu ein Jahr jünger ist als sie, löst in der schwarzhaarigen Erzieherin nicht gerade euphorische Gefühle aus.

Am Dinner-Tisch angelangt, will sie der Sache trotzdem eine Chance geben, denn: "Es kommt ja nicht aufs Alter an, sondern auf die Reife."

Es folgt ein "vorsichtiges Abtasten", wie es die Single-Lady nennt. "Ich glaube, sie fand mich ein bisschen zu etepetete. Kann sein, dass ich ein bisschen zu steif rüberkam", vermutet Manu - nur, um seiner Date-Partnerin sogleich energisch Paroli zu bieten.

Das restliche Essen auf ihrem Teller musternd, fordert Celine den Single-Mann auf, sich doch zu bedienen. Als dieser anmerkt, schon "ziemlich satt" zu sein, kennt die 24-Jährige plötzlich kein Halten mehr.

"Nimm das, nimm das jetzt!", verlangt sie immer wieder von Manu, der postwendend genug hat. "Setz mich nicht unter Druck! Du kannst mir gar nichts sagen", feuert der Bartträger zurück, nur um seine harschen Worte sogleich mit einem Grinsen zu entschärfen.

Wie Celine auf die verbale Breitseite reagiert, gibt es in der "First Dates"-Folge vom heutigen Montag um 18 Uhr bei VOX oder jederzeit im Stream bei RTL+ zu sehen.