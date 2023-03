First Dates: Als Philipp sein Date erblickt, ist er perplex - "Was habt ihr euch dabei denn gedacht?"

Hamburg - 14 Jahre ist es her, dass Philipp (34) zuletzt mit einer Frau verabredet war. Als er nun im " First Dates "-Restaurant auf die Hamburgerin Denise (37) trifft, kann der Dauer-Single sein Glück kaum fassen.

Philipp (34) sucht nach 14 Jahren Single-Dasein bei "First Dates" nach einer festen Partnerin. © VOX/RTL+

Der 34-jährige Hanseat bezeichnet sich selbst als "widerlich ehrlichen Typ". Seine schonungslose Aufrichtigkeit habe ihn schon so manche Freundschaft gekostet. Dass es mit einer Partnerin bislang nicht geklappt hat, ist dem angehenden Maschinenbautechniker zufolge jedoch auf andere Gründe zurückzuführen.

So habe er in seiner inzwischen 14 Jahre andauernden Single-Phase "kein Date, gar nichts" gehabt. "Ich habe auch nie jemanden kennengelernt in irgendeiner Form. Ich habe mich aber auch nicht darum bemüht."

Im Kuppel-Restaurant von Star-Gastronom Roland Trettl (51) soll es nun endlich klappen, und zwar mit Denise.

Die Fachfrau für Zahnreinigungen mag "Männer mit Dreitage-Bart, ein bisschen dunkleren Haaren, hellen Augen und Tattoos". Verrückt sollte er auch sein, zumindest genug, um des Nachts auf der Straße mal ein spontanes Tänzchen hinzulegen.

Ob Philipp dafür der Richtige ist? Schon beim ersten Blick auf seine Verabredung ist der Brillenträger richtiggehend perplex und erkundigt sich bei den VOX-Showmachern: "Was habt ihr euch dabei denn gedacht?"