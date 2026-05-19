"First Dates": Freddy ist "etwas offener", doch er hat ein Geheimnis, welches nicht mal seine Familie kennt
Köln - Freddy (20) aus Koblenz hütet ein Geheimnis, welches nicht einmal seine eigene Familie kennt. Doch bei "First Dates" lässt er die Bombe endgültig platzen.
"Ich war sehr überrascht von Rolands Fragen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht darauf vorbereitet war", gesteht der Lehramtsstudent.
Denn Roland Trettl (54) wollte wissen, welche sexuellen Vorlieben Freddy habe, wenn es ums Geschlecht geht.
Und zur Überraschung des "First Dates"-Gastgebers sei dem 20-Jährigen egal, ob sein Date ein Mann oder eine Frau sei.
"Das ist heute für mich ein kleines Outing, muss ich sagen, weil keiner weiß, dass ich hier bin und meine Familie auch noch nicht weiß, dass ich etwas offener bin, was mein Liebesleben angeht", verrät der Rheinland-Pfälzer.
Freddy mache sich aber auch gar keinen Kopf, dass seine Eltern doof oder blöd reagieren würden, da er glaube, dass sie Verständnis dafür hätten und ihn so akzeptieren würden, wie er sei.
Sein Date für den Abend ist die 19-jährige Shari, die eine Ausbildung zur Mediengestalterin absolviert. "Das ist eine sehr schöne, attraktive Frau", schwärmt der Student.
"First Dates": Freddy punktet mit seiner Tierliebe bei Shari
Und auch Shari, die aus Gummersbach in Nordrhein-Westfalen kommt, ist von Beginn an angetan. Vor allem seine Liebe zu den Tieren sorge bei ihr für 100 Pluspunkte. "Das fand ich richtig sympathisch", macht sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht klar.
Einig sind sich die beiden bei dem Fundament für eine gesunde Beziehung. Denn für Shari und Freddy seien Familiensinn, Ehrlichkeit und Vertrauen sehr wichtig.
Zudem entspreche Shari auch genau dem Typ, den Freddy bevorzuge, wenn er eine besondere Richtung hätte.
"Das war natürlich sehr, sehr süß von ihm und hat mich super gefreut. Das hat direkt mein Herz erwärmt", gesteht die Nordrhein-Westfälin.
Etwas ins Stocken gerät das Date jedoch, als die beiden sich über das Thema Motorräder unterhalten. Während Shari begeisterte Fahrerin ist, hat Freddy gar keine Ahnung, was Shari auch merkt. Ein schlechtes Zeichen für ein zweites Treffen?
"Ich finde nicht, dass der Funke übergesprungen ist, da wir nicht so die gleichen Interessen hatten", meint Shari, während Freddy schon an einem zweiten Date interessiert gewesen wäre.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Donnerstag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot/RTL+