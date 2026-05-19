"First Dates": Freddy ist "etwas offener", doch er hat ein Geheimnis, welches nicht mal seine Familie kennt

Köln - Freddy (20) aus Koblenz hütet ein Geheimnis, welches nicht einmal seine eigene Familie kennt. Doch bei " First Dates " lässt er die Bombe endgültig platzen.

Freddy (20) ist es egal, ob sein Date-Partner bei "First Dates" ein Mann oder eine Frau ist. © Screenshot/RTL+

"Ich war sehr überrascht von Rolands Fragen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht darauf vorbereitet war", gesteht der Lehramtsstudent.

Denn Roland Trettl (54) wollte wissen, welche sexuellen Vorlieben Freddy habe, wenn es ums Geschlecht geht.

Und zur Überraschung des "First Dates"-Gastgebers sei dem 20-Jährigen egal, ob sein Date ein Mann oder eine Frau sei.

"Das ist heute für mich ein kleines Outing, muss ich sagen, weil keiner weiß, dass ich hier bin und meine Familie auch noch nicht weiß, dass ich etwas offener bin, was mein Liebesleben angeht", verrät der Rheinland-Pfälzer.

Freddy mache sich aber auch gar keinen Kopf, dass seine Eltern doof oder blöd reagieren würden, da er glaube, dass sie Verständnis dafür hätten und ihn so akzeptieren würden, wie er sei.

Sein Date für den Abend ist die 19-jährige Shari, die eine Ausbildung zur Mediengestalterin absolviert. "Das ist eine sehr schöne, attraktive Frau", schwärmt der Student.