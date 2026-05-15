Sächsische Schmuckberaterin sucht die große Liebe im "First Dates Hotel"

Chemnitz - Liebe unter Palmen statt Alltag auf dem Kaßberg: Gabriele Libera (62) aus Chemnitz wagt das große Gefühl im TV. Am kommenden Montag sucht sie in der TV-Dating-Doku "First Dates Hotel" (VOX, 20.15 Uhr) auf Mallorca ihr Glück. In dem Format treffen Singles in einem romantischen Hotel auf mögliche Partner und entscheiden nach dem ersten Date, ob sie sich weiter kennenlernen wollen.

Gabriele Libera (62), Verkäuferin beim Juwelier Roller am Markt, sucht die große Liebe. © Uwe Meinhold

"Mein Sohn Paul hatte diese echt verrückte Idee", erinnert sich Gabriele. "Und da ich eine verrückte Mama bin, mache ich natürlich alles mit."

Er meldete sie kurzerhand an, der Anruf kam - und Gabriele sagte zu. Ganz ohne Hintergedanken? "Es ging mir wirklich um die große Liebe. In Chemnitz ist es nicht so einfach, jemanden kennenzulernen."

Im echten Leben arbeitet sie als Schmuckberaterin bei Juwelier Roller in der Chemnitzer Innenstadt.

Vor der Kamera ist Gabriele kein kompletter Neuling. Aber Routine? Fehlanzeige: "Nein, keinesfalls", sagt sie lachend und erinnert sich an einen alten Auftritt im DDR-Fernsehen bei "Außenseiter - Spitzenreiter".

Diesmal aber wird es deutlich emotionaler. "Es war mega aufregend und sehr emotional. Ich glaube, ich habe ziemlich viel geweint."