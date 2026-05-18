Erster Eindruck bei "First Dates" sorgt bei Gina nicht für Begeisterung

Köln - Gina (22) aus Herne in Nordrhein-Westfalen möchte sich endlich wieder verlieben. Die wählerische Jung-Mama hofft, bei " First Dates " den richtigen Typen kennenzulernen. Doch der erste Eindruck von Marcel (23) spricht Bände.

Gina (22) aus Herne ist vom ersten Eindruck ihres "First Dates" nicht begeistert. © Screenshot/RTL+

"Ich bin auf jeden Fall Single, weil ich sehr wählerisch bin und immer nur an die Falschen gelange", gibt die 22-Jährige, die eine Ausbildung zur Verkäuferin macht, schon direkt preis.

In der VOX-Kuppelshow wird sie den Abend mit dem Gebäudereiniger Marcel verbringen, der aus Rheinbach in Nordrhein-Westfalen stammt.

Allerdings dürfte es keine Liebe auf den ersten Blick werden. Denn bereits der erste Eindruck sorgt bei Gina nicht unbedingt für Begeisterung.

"Mein erster Gedanke, als ich das Restaurant betreten habe, war: nettes Erscheinungsbild, aber vom Aussehen her nicht mein Typ und eher so ein Kumpeltyp", gesteht die Auszubildende, die inzwischen seit vier Jahren Single ist.

Ganz anders ist die Stimmung bei ihrem Date. "Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir nur so: 'Krass!' Sie sieht auf jeden Fall gut aus."