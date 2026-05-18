Erster Eindruck bei "First Dates" sorgt bei Gina nicht für Begeisterung
Köln - Gina (22) aus Herne in Nordrhein-Westfalen möchte sich endlich wieder verlieben. Die wählerische Jung-Mama hofft, bei "First Dates" den richtigen Typen kennenzulernen. Doch der erste Eindruck von Marcel (23) spricht Bände.
"Ich bin auf jeden Fall Single, weil ich sehr wählerisch bin und immer nur an die Falschen gelange", gibt die 22-Jährige, die eine Ausbildung zur Verkäuferin macht, schon direkt preis.
In der VOX-Kuppelshow wird sie den Abend mit dem Gebäudereiniger Marcel verbringen, der aus Rheinbach in Nordrhein-Westfalen stammt.
Allerdings dürfte es keine Liebe auf den ersten Blick werden. Denn bereits der erste Eindruck sorgt bei Gina nicht unbedingt für Begeisterung.
"Mein erster Gedanke, als ich das Restaurant betreten habe, war: nettes Erscheinungsbild, aber vom Aussehen her nicht mein Typ und eher so ein Kumpeltyp", gesteht die Auszubildende, die inzwischen seit vier Jahren Single ist.
Ganz anders ist die Stimmung bei ihrem Date. "Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir nur so: 'Krass!' Sie sieht auf jeden Fall gut aus."
"First Dates": Marcel hat bereits die Nummer von Gina
Einen Pluspunkt kann Marcel aber sammeln, als es um die vierjährige Tochter der 22-Jährigen geht. "Als ich ihm gesagt habe, dass ich Mutter bin, hat er eigentlich ganz entspannt reagiert. Das fand ich nett", frohlockt Gina.
Auch, dass Marcel sehr positiv und nett sei, kommt bei der Jung-Mama gut an.
Aber danach geht das Date wieder nach hinten los, denn als "First Dates"-Kellnerin Mariella D'Auria (31) die Essensbestellung aufnehmen möchte, kommt Marcel aus dem Reden nicht mehr hinaus - ganz zum Missfallen von Gina.
"Ich fand das so schlimm und ich habe auch zwei-, dreimal auf die Karte geguckt, extra, um ihm zu sagen: 'Bitte hör auf zu reden.' Er hat dann noch zwei, drei Minuten weitergelabert, obwohl die neben uns stand. Das fand ich ein bisschen unangenehm", verrät die Verkäuferin, die zugibt, dass sie unvorbereitet sei und nicht wisse, was sie ihr Date fragen solle.
Doch dann nimmt das Treffen eine spektakuläre Wende. Denn die beiden sind sich vermutlich schon mal beim Feiern über den Weg gelaufen - und Marcel habe sie auch angesprochen und ihre Nummer bekommen. "Ich glaube schon", ist auch Gina der Meinung. Dennoch kommt es zu keinem zweiten Date der beiden, denn es habe von beiden Seiten aus "nicht so ganz gestimmt".
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot/RTL+