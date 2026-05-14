Doppel-Lisa bei "First Dates": Dieses Rendezvous sorgt sofort für Lacher
Köln - So ein Date gab es bei "First Dates" offenbar noch nie: Zwei Kandidatinnen mit dem gleichen Namen treffen aufeinander. Für Lisa (23) aus Köln und Lisa (21) aus Wiesbaden folgt ein lustiger Abend.
Schon Gastgeber Roland Trettl (54) staunt nicht schlecht: "Wir hatten noch nie zwei Menschen mit dem gleichen Namen als Date."
Für Lisa (23), die als Erzieherin arbeitet, ist das aber eher praktisch. "Fand ich sehr gut, weil dann muss man sich in der Aufregung nicht noch einen anderen Namen merken", sagt sie lachend.
Als dann ihre Date-Partnerin das Restaurant betritt, ist der erste Eindruck direkt positiv. Beide merken schnell: Das könnte richtig gut passen. Vor allem optisch gefallen sie sich sofort.
Für einen besonders lustigen Moment sorgt dann allerdings ausgerechnet Lisas (23) Nasen-Piercing. Beim Trinken verfängt sich plötzlich eine Deko-Blume darin.
Die Situation sorgt für jede Menge Lacher. Selbst die Kellnerin muss lachen und kommentiert grinsend: "Das ist aber witzig."
"First Dates": Schnick, Schnack, Schnuck entscheidet über die Rechnung
Die Situation am Tisch lockert das Date noch weiter auf. Für Lisa (21) ist spätestens da klar: "Der Vibe stimmt." Auch sonst verstehen sich die beiden blendend.
Kurz vor Schluss wird es dann noch mal chaotisch, allerdings auf die lustige Art. Die beiden spielen Schnick, Schnack, Schnuck darum, wer die Rechnung übernimmt.
"Irgendwie hatten wir vergessen, vorher festzulegen, ob der Gewinner jetzt eingeladen wird oder ausgibt", scherzt Lisa (23). Am Ende bezahlt sie selbst, während ihre Begleitung zugibt: "Ich war auch ein bisschen verwirrt davon."
Trotzdem ist für beide klar: Das Date war ein voller Erfolg. Auch das Team von First Dates hat bei den beiden "ein gutes Gefühl" und bedankt sich für die "positive Energie".
Lange überlegen müssen die beiden deshalb nicht: Sie entscheiden sich für ein zweites Date.
Die neue Folge von "First Dates – Ein Tisch für zwei" läuft am Montag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+