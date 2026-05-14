Doppel-Lisa bei "First Dates": Dieses Rendezvous sorgt sofort für Lacher

Köln - So ein Date gab es bei " First Dates " offenbar noch nie: Zwei Kandidatinnen mit dem gleichen Namen treffen aufeinander. Für Lisa (23) aus Köln und Lisa (21) aus Wiesbaden folgt ein lustiger Abend.

Beim Trinken passiert’s: Die Deko-Blume bleibt plötzlich im Nasenpiercing von Lisa (23, l.) hängen und sorgt für einen richtig lustigen Moment. © Screenshot RTL+

Schon Gastgeber Roland Trettl (54) staunt nicht schlecht: "Wir hatten noch nie zwei Menschen mit dem gleichen Namen als Date."

Für Lisa (23), die als Erzieherin arbeitet, ist das aber eher praktisch. "Fand ich sehr gut, weil dann muss man sich in der Aufregung nicht noch einen anderen Namen merken", sagt sie lachend.

Als dann ihre Date-Partnerin das Restaurant betritt, ist der erste Eindruck direkt positiv. Beide merken schnell: Das könnte richtig gut passen. Vor allem optisch gefallen sie sich sofort.

Für einen besonders lustigen Moment sorgt dann allerdings ausgerechnet Lisas (23) Nasen-Piercing. Beim Trinken verfängt sich plötzlich eine Deko-Blume darin.

Die Situation sorgt für jede Menge Lacher. Selbst die Kellnerin muss lachen und kommentiert grinsend: "Das ist aber witzig."