First Dates: Für Marc sollte eine Frau auf keinen Fall dick sein

Köln - Bei "First Dates" suchen Singles jeden Alters nach der ganz großen Liebe . Manche haben schon vor dem Blind Date ganz bestimmte Vorstellungen bei der Parternersuche.

"Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der in der freien Wildbahn ungeniert Frauen anspricht."

First Dates - Ein Tisch für zwei

Für Partyabende fühlt sich der 39-Jährige mittlerweile zu alt. Einer der Gründe, warum es in der Liebe wohl nicht so gut läuft:

In seiner Freizeit geht er gerne ins Fitnessstudio und spielt Tischtennis im Verein. Daher muss seine Traumfrau auch unbedingt sportlich und "nicht dick" sein.

Marc (39) ist Verwaltungsfachangestellter im Rathaus. Bisher hatte er noch nicht so viel Glück mit Frauen und hat sich bereits öfters gefragt, woran das wohl liegt.

"Irgendwas muss man ja in seiner Freizeit machen", wirft die 30-Jährige schulterzuckend ein.

Am Tisch stellen die beiden dann jedoch erste Gemeinsamkeiten fest. Beide sind tierlieb, treiben gerne Sport und haben Piercings. Dass Eva sogar am Samstag vor dem Wochenendeinkauf ins Fitnessstudio geht, findet Marc besonders toll:

Während Marc bei Roland Trettl (52) am Tresen Platz nimmt, um über seinen Hobbyteich inklusive Goldfische zu plaudern, spaziert überraschend sein Date Eva (30) auf ihn zu. Die gebürtige Pfälzerin arbeitet als Einkäuferin im Großhandel und umarmt ihr Date zur Begrüßung direkt einmal.

Der Verwaltungsfachangestellte findet das Date trotzdem recht gelungen und erklärt: "Sie war sehr sympathisch und dadurch hat sie mich auch mehr überzeugt, auch was ihr äußeres Erscheinungsbild angeht."

Eine weitere Gemeinsamkeit ist das enge Verhältnis zu den Eltern. Marc lebt mit seiner Familie in einem Mehrgenerationenhaus, was Eva sehr gut gefällt. Auch sie lebt noch bei den Eltern, habe allerdings keinen abgetrennten Wohnbereich für sich.

Ob es bei Eva und Marc am Ende doch noch funkt und die Gemeinsamkeiten überwiegen, erfährst Du am heutigen Abend um 18 Uhr bei First Dates auf VOX oder bereits vorab im Stream auf RTL+.