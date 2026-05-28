"First Dates": "Goth-Chick" Sabrina bringt Lars sofort aus dem Konzept
Köln - Bei "First Dates" funkt es diesmal direkt auf den ersten Schluck Bier. Die taffe Sabrina (34) trinkt gerne ein kühles Helles und fällt damit genau in Lars' (41) Beuteschema.
Sein Typ Frau ist eigentlich ziemlich eindeutig: eine "Goth-Chick". Und genau die sitzt dann plötzlich vor ihm.
Lars ist sofort begeistert: "Hammerhart. Richtig, richtig hübsches Mädel". Als Sabrina dann auch noch ganz entspannt ein Bier zum Anstoßen bestellt, ist das Eis endgültig gebrochen.
Auch Sabrina spürt schnell die Verbindung: "Wir hatten absolut keine Anlaufschwierigkeiten [...] Ich hab direkt gedacht: Das passt". Selbst dass sie zwei Kinder hat, stört Lars überhaupt nicht.
Für den ersten Lacher sorgt dann direkt Lars selbst, als er ehrlich erzählt, dass er am Vorabend bei einem Bekannten zu viel Bier getrunken habe. Sabrina nimmt’s locker: "Man kann es halt auch mal krachen lassen."
Zu ihrer Überraschung stellen die beiden dann auch noch gemeinsam fest, dass sie noch abends durch Köln gezogen sind. Kurzerhand wird das direkt zum gemeinsamen Plan für die Zukunft erklärt, sollte das Date gut laufen.
Olivenkern-Patzer sorgt für Lachflash beim Dinner-Date
Richtig chaotisch-lustig wird es beim Essen: Sabrina versucht, einen Olivenkern charmant auszuspucken, der landet erst auf einer Gabel und wird dann beim Reden einfach weggepustet. Beide lachen Tränen und merken sofort, dass auch der Humor stimmt.
Lars ist sich danach sicher: Er kann sich eine Beziehung mit Sabrina vorstellen. Und auch sie findet klare Worte: "Lars ist wie ich in männlich [...] es war insgesamt ein sehr schöner lockerer Abend."
Am Ende ist die Entscheidung schnell klar: Es gibt ein zweites Date! Gemeinsam wollen sie direkt Köln unsicher machen. Sabrina bringt es frech auf den Punkt: "Ich hab ja gesagt, ich nehm den gleich mit."
Die neue Folge "First Dates - Ein Tisch für zwei" läuft am Donnerstag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+