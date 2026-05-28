"First Dates": "Goth-Chick" Sabrina bringt Lars sofort aus dem Konzept

Köln - Bei " First Dates " funkt es diesmal direkt auf den ersten Schluck Bier. Die taffe Sabrina (34) trinkt gerne ein kühles Helles und fällt damit genau in Lars' (41) Beuteschema.

Sabrina (34) trinkt gerne Bier und trifft damit direkt Lars’ Geschmack. © Screenshot RTL+

Sein Typ Frau ist eigentlich ziemlich eindeutig: eine "Goth-Chick". Und genau die sitzt dann plötzlich vor ihm.

Lars ist sofort begeistert: "Hammerhart. Richtig, richtig hübsches Mädel". Als Sabrina dann auch noch ganz entspannt ein Bier zum Anstoßen bestellt, ist das Eis endgültig gebrochen.

Auch Sabrina spürt schnell die Verbindung: "Wir hatten absolut keine Anlaufschwierigkeiten [...] Ich hab direkt gedacht: Das passt". Selbst dass sie zwei Kinder hat, stört Lars überhaupt nicht.

Für den ersten Lacher sorgt dann direkt Lars selbst, als er ehrlich erzählt, dass er am Vorabend bei einem Bekannten zu viel Bier getrunken habe. Sabrina nimmt’s locker: "Man kann es halt auch mal krachen lassen."

Zu ihrer Überraschung stellen die beiden dann auch noch gemeinsam fest, dass sie noch abends durch Köln gezogen sind. Kurzerhand wird das direkt zum gemeinsamen Plan für die Zukunft erklärt, sollte das Date gut laufen.