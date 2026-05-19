Bitterer Korb nach zweitem Date: Grund dafür ist ihre Zimmernachbarin

Mallorca - Schon bei ihrem ersten Blinddate verstanden sich Melis (28) und Gena (26) prächtig. Kein Wunder, dass sich beide für ein zweites Date entschieden. Obwohl das genauso gut verläuft, gibt es allerdings einen kleinen Haken ...

Bei Melis (28, l.) ist der Funke nicht übergesprungen. Gena (26) nimmt es gelassen. © Bildmontage: RTL (2)

Es könnte schöner nicht sein: Beim Ziplining über das azurblaue Mittelmeer erleben Melis und Gena nicht nur einen krassen Adrenalinschub, sondern lernen sich noch besser kennen. Nach dem actionreichen Wiedersehen stellt sich aber die Frage: Wollen die zwei ihre Kennenlernphase in Deutschland fortsetzen?

Wenn es nach Gena geht, dann schon. "Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiterhin sehen", so die 26-Jährige bei "First Dates Hotel" hoffnungsvoll. Melis hingegen hat ihrer Date-Partnerin noch etwas zu beichten: "Ich habe hier noch jemand anderen kennengelernt." Damit meint die Hamburgerin ihre Zimmernachbarin Sarah (31), mit der sie sich bereits zuvor angeregt unterhalten hatte.

"Der letzte Funke ist bei mir nicht übergesprungen", erklärt Melis ihre Gefühlslage und gibt Gena damit einen Korb. Die Studentin nimmt die Abfuhr allerdings gelassen. "Ich wünsche dir viel Glück", so die Blondine.

Ähnliches muss Adrian (33) durchmachen. Denn auch er wird beim zweiten Date von seiner Dating-Partnerin Sarah zurückgewiesen.