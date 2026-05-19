Bitterer Korb nach zweitem Date: Grund dafür ist ihre Zimmernachbarin
Mallorca - Schon bei ihrem ersten Blinddate verstanden sich Melis (28) und Gena (26) prächtig. Kein Wunder, dass sich beide für ein zweites Date entschieden. Obwohl das genauso gut verläuft, gibt es allerdings einen kleinen Haken ...
Es könnte schöner nicht sein: Beim Ziplining über das azurblaue Mittelmeer erleben Melis und Gena nicht nur einen krassen Adrenalinschub, sondern lernen sich noch besser kennen. Nach dem actionreichen Wiedersehen stellt sich aber die Frage: Wollen die zwei ihre Kennenlernphase in Deutschland fortsetzen?
Wenn es nach Gena geht, dann schon. "Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiterhin sehen", so die 26-Jährige bei "First Dates Hotel" hoffnungsvoll. Melis hingegen hat ihrer Date-Partnerin noch etwas zu beichten: "Ich habe hier noch jemand anderen kennengelernt." Damit meint die Hamburgerin ihre Zimmernachbarin Sarah (31), mit der sie sich bereits zuvor angeregt unterhalten hatte.
"Der letzte Funke ist bei mir nicht übergesprungen", erklärt Melis ihre Gefühlslage und gibt Gena damit einen Korb. Die Studentin nimmt die Abfuhr allerdings gelassen. "Ich wünsche dir viel Glück", so die Blondine.
Ähnliches muss Adrian (33) durchmachen. Denn auch er wird beim zweiten Date von seiner Dating-Partnerin Sarah zurückgewiesen.
Sarah und Melis wollen sich näher kennenlernen
Weil beim Paella zubereiten die "Chemie nicht so da war" und "manche Sprüche mit mir nicht so kompatibel" waren, nimmt die 31-Jährige dies zum Anlass, dem Polizeibeamten reinen Wein einzuschenken. Sie erklärt ihm, dass Hotelbekanntschaft Melis ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen würde.
Statt eingeschnappt das zweite Treffen zu beenden, reagiert Adrian verständnisvoll: "Das Leben ist zu kurz, um eine Chance zu verpassen."
Abends an der Bar begegnen sich Sarah und Melis erneut, um von ihren zweiten Dates zu berichten. Für beide ist klar: Sie wollen sich auf jeden Fall näher kennenlernen.
Umso besser, dass Gastgeber Roland Trettl (54) für die Frauen ein drittes Rendezvous organisiert. Ob es da zum ersten Kuss kommen wird?
Folge 5 "First Dates Hotel" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. VOX zeigt neue Folgen immer montags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)