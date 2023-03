First Dates Hotel: Als Melissa sagt, wie lange sie Single ist, kommen ihm sofort Bedenken

Es Pillari (Mallorca) – Die quirlige Melissa (27) ist bereit für eine neue Liebe. In Folge 5 von " First Dates Hotel " trifft sie auf Anil (28). Die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch, doch als der Bahn-Steward herausfindet, wie lange Melissa Single ist, kommen ihm sofort Bedenken.

First Dates - Ein Tisch für zwei

"Ich hab' direkt die Eltern kennengelernt und wurde sozusagen als neue Schwiegertochter vorgestellt." Nicht die beste Ausgangslage für ein möglichst ungezwungenes erstes Treffen. Dann doch lieber an einer Hotelbar auf dem sonnigen Mallorca!

Dass sich die 27-jährige Osnabrückerin auf das Liebes-Experiment im TV einlässt, ist für sie kein leichter Schritt. So sei sie von ihrem ersten und bislang einzigen Blinddate regelrecht "gebrandmarkt".

"Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick", verrät die dunkelhaarige Eventmanagerin. Am eigenen Leib erfahren habe sie diese jedoch noch nie. Ihre selbstbewusste und "ein bisschen lautere" Art würde Männer ihrer Einschätzung nach eher einschüchtern.

Die beiden Singles sind sich auf Anhieb sympathisch, doch reicht das auch für ein weiteres Date? © RTL

Nach einer kurzen Begrüßungs-Umarmung und wenigen Smalltalk-Minuten fällt direkt die erste Gemeinsamkeit auf.

"Melissas Lachen gefällt mir sehr, von der Lautstärke haben wir, glaube ich, die gleiche Ebene", bemerkt Anil, dem selber zu keinem Moment das Grinsen vergeht. "Ich bin ein Mensch, der eigentlich mehr lacht als redet."

Ein Umstand, der bei seinem Gegenüber durchaus positiv ankommt: "Ich mag seine 'Schlitzaugen'. Macht ihn übelst sympathisch, dass seine Augen beim Lachen weg sind."

Nur bei einem Thema wird die Stimmung plötzlich ernster. Dass Melissa nach eigener Aussage erst seit einem halben Jahr Single ist, stimmt Anil nachdenklich. "Ich hab' bei sowas schlechte Erfahrungen gemacht, weil das ja noch nicht so lange her ist." Der 28-Jährige will sich mit dem Gedanken, dass Melissas Ex-Partner potenziell noch Gefühle für sie hegen könnte, lieber nicht anfreunden.

Die ganze "First Dates Hotel"-Folge mit Melissa, Anil und weiteren Singles gibt es am heutigen Montagabend (6. März) um 20.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+ zu sehen.