First Dates Hotel: Als Thorsten sagt, wie oft er schon verheiratet war, ist sie ratlos

Es Pillari (Mallorca)/Velbert/Hilzingen - Stephanie (36) und Thorsten (47) sind in Sachen gescheiterte Beziehungen beide kein unbeschriebenes Blatt, doch als die rot gelockte Velberterin in " First Dates Hotel "-Folge 7 erfährt, wie oft der sympathische Glatzenträger schon geschieden wurde, ist die Überraschung groß.

"First Dates Hotel"-Kandidat Thorsten (47) ist nach mehreren gescheiterten Ehen bereit für eine neue Liebe. © RTL

Thorsten strahlt bei seiner Ankunft im Kuppel-Hotel von Roland Trettl (51) über beide Ohren. Der Autohaus-Lagerist ist extra vom Bodensee angereist, um sich auf Mallorca neu zu verlieben. Seine letzte Ehe wurde 2012 geschieden, seit sechs Jahren geht er nun alleine durchs Leben.

Dabei wünscht sich Thorsten eine Frau, "die auch mal bleibt, wenn es ein bisschen kompliziert wird". Im Gegenzug sei er dann auch "das Beste, was einem passieren kann". "Ich bin ein durchgeknallter Vogel. Leben am Limit ist mein zweiter Vorname", feixt der 47-Jährige, obwohl ihm genau diese Eigenschaft schon einmal fast zum Verhängnis geworden ist.

So war er vor vielen Jahren in einen schweren Quad-Unfall verwickelt. "Ein Motorrad ist mit knapp 160 [km/h] in mich rein. Dann bin ich gegen einen Baum geknallt und mit meinem Quad 30 bis 40 Meter tief in den Wald geflogen."

Dass Thorsten schon viel erlebt hat, wird auch Stephanie nur allzu schnell bewusst. Am Dinnertisch angekommen, erzählt der aufgeregte Bartträger drauflos, ohne auch mal Fragen an sein Gegenüber zu stellen.