"First Dates": Jannes regelt sein Liebesleben mit Schnick, Schnack, Schnuck

Köln - Bei " First Dates " entscheidet sich nicht nur die Menüwahl per Schnick, Schnack, Schnuck. Auch sonst zieht sich das beliebte Kinderspiel wie ein roter Faden durch das Date von Inga (23) und Jannes (23).

Selbst Roland Trettl (54) kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als Inga (23) und Jannes (23) ihre Essenswahl per Schnick, Schnack, Schnuck regeln. © Screenshot RTL+

Beim Essen sind sich die beiden schnell einig: Sie bestellen unterschiedliche Gerichte und wollen notfalls einfach beim anderen mitessen. Doch dann taucht ein Problem auf.

Beide haben ausgerechnet den Lachs ins Auge gefasst. "Wir müssen drum Schnicken, wer den Lachs bekommt", schlägt Jannes kurzerhand vor.

Für den 23-Jährigen ist das nichts Ungewöhnliches. Im Interview verrät er: "Schnick, Schnack, Schnuck ist quasi unser Leben, von meinen Kumpels und mir. Wir entscheiden alles über Schnick, Schnack, Schnuck."

Selbst Gastgeber Roland Trettl (54) kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als er die Bestellung aufnimmt. "Habt ihr jetzt durch Schnick, Schnack, Schnuck entschieden, wer was nimmt oder wie?", fragt er ungläubig nach.

Inga reagiert darauf mit einem leicht verlegenen Lachen. Die Studentin findet die ungewöhnliche Art jedoch sympathisch.

"Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mal was anderes macht als normal. So wird's nicht langweilig", erklärt sie.