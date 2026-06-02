"First Dates": Jannes regelt sein Liebesleben mit Schnick, Schnack, Schnuck
Köln - Bei "First Dates" entscheidet sich nicht nur die Menüwahl per Schnick, Schnack, Schnuck. Auch sonst zieht sich das beliebte Kinderspiel wie ein roter Faden durch das Date von Inga (23) und Jannes (23).
Beim Essen sind sich die beiden schnell einig: Sie bestellen unterschiedliche Gerichte und wollen notfalls einfach beim anderen mitessen. Doch dann taucht ein Problem auf.
Beide haben ausgerechnet den Lachs ins Auge gefasst. "Wir müssen drum Schnicken, wer den Lachs bekommt", schlägt Jannes kurzerhand vor.
Für den 23-Jährigen ist das nichts Ungewöhnliches. Im Interview verrät er: "Schnick, Schnack, Schnuck ist quasi unser Leben, von meinen Kumpels und mir. Wir entscheiden alles über Schnick, Schnack, Schnuck."
Selbst Gastgeber Roland Trettl (54) kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als er die Bestellung aufnimmt. "Habt ihr jetzt durch Schnick, Schnack, Schnuck entschieden, wer was nimmt oder wie?", fragt er ungläubig nach.
Inga reagiert darauf mit einem leicht verlegenen Lachen. Die Studentin findet die ungewöhnliche Art jedoch sympathisch.
"Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mal was anderes macht als normal. So wird's nicht langweilig", erklärt sie.
Zweites Date? Entscheidung fällt wieder per Schnick, Schnack, Schnuck
Die Gespräche zwischen Jannes und Inga laufen locker und die Stimmung bleibt entspannt. Bei vielen Themen liegen die beiden auf einer Wellenlänge.
Am Ende stellt sich dann die entscheidende Frage: Reicht die Harmonie für ein Wiedersehen? Passend zum bisherigen Abend bestimmen die beiden erneut per Schnick, Schnack, Schnuck, wer zuerst antworten muss.
Jannes verliert und macht direkt Nägel mit Köpfen. Er würde Inga gerne wiedersehen, erklärt der 23-Jährige. Das Date sei "sehr lustig, sehr cool und sehr offen" gewesen.
Inga kann dem nur zustimmen. Auch sie möchte den Kontakt weiter vertiefen.
Die neue Folge von "First Dates – Ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab bei RTL+ im Stream verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+