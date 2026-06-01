"First Dates": Bei Lars Anblick kriegt es Roland mit der "Angst" zu tun
Köln - Für Lars (45) und Anne (42) beginnt das Kennenlernen bei "First Dates" mit kleinen Stolpersteinen. Vor allem der erste Eindruck spielt dabei eine große Rolle.
Schon als Lars das "First Dates"-Restaurant in Köln betritt, fällt er mit seiner kräftigen Statur, Glatze und Hoodie sofort auf. Das Team ist sichtlich beeindruckt.
Roland Trettl (54) will sogar spontan ein Armdrücken starten, zieht dann aber doch schnell zurück: "Oh Scheisse, ne ich hab Angst", reagiert der Restaurantbesitzer eingeschüchtert.
Lars selbst nimmt den Moment locker. Im Interview sagt er: "Ich bin ja ganz harmlos, aber Armdrücken hätte ich trotzdem gerne mit ihm gemacht".
Bei seiner Date-Partnerin Anne kommt sein Look dagegen nicht so gut an. Sie sagt ehrlich: "Tatsächlich musste ich kurz schmunzeln, als ich den Hoodie gesehen habe".
Auch seine Glatze bewertet sie zurückhaltend. "Wäre jetzt glaube ich optisch nicht das wo ich zwangsläufig direkt mit dem Blick hängen geblieben wäre", so die gebürtige Kölnerin.
"First Dates": Anne und Lars knobeln um die Rechnung
Für zusätzliche Spannung sorgt am Ende schließlich die Frage: Wer zahlt? Lars möchte unbedingt übernehmen, Anne würde lieber halbieren.
Kurzerhand schlägt der 45-Jährige vor, das Ganze auszuknobeln. Ein Würfel ist allerdings nicht zur Hand, also springt das "First Dates"-Team ein und organisiert kurzerhand einen Korken.
Die Regel: Wer den Korken zieht, zahlt nicht. Doch am Ende kommt der überraschende Dreh: In Rolands Händen steckt kein Korken. Er hat offenbar getrickst, damit Lars am Ende ohne Diskussionen die Rechnung übernimmt.
Anne nimmt die Geste dankend an, entscheidet sich schlussendlich aber gegen ein zweites Date. Die Unterschiede seien einfach zu groß gewesen. Lars selbst hätte sich ein Wiedersehen dagegen durchaus vorstellen können.
Die neue Folge von "First Dates – Ein Tisch für zwei" läuft am Montag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab bei RTL+ im Stream verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+