"First Dates": Bei Lars Anblick kriegt es Roland mit der "Angst" zu tun

Köln - Für Lars (45) und Anne (42) beginnt das Kennenlernen bei " First Dates " mit kleinen Stolpersteinen. Vor allem der erste Eindruck spielt dabei eine große Rolle.

Gastgeber Roland Trettl (54) ist von Lars Anblick zunächst eingeschüchtert und weicht vor dem 45-Jährigen zurück. © Screenshot RTL+

Schon als Lars das "First Dates"-Restaurant in Köln betritt, fällt er mit seiner kräftigen Statur, Glatze und Hoodie sofort auf. Das Team ist sichtlich beeindruckt.

Roland Trettl (54) will sogar spontan ein Armdrücken starten, zieht dann aber doch schnell zurück: "Oh Scheisse, ne ich hab Angst", reagiert der Restaurantbesitzer eingeschüchtert.

Lars selbst nimmt den Moment locker. Im Interview sagt er: "Ich bin ja ganz harmlos, aber Armdrücken hätte ich trotzdem gerne mit ihm gemacht".

Bei seiner Date-Partnerin Anne kommt sein Look dagegen nicht so gut an. Sie sagt ehrlich: "Tatsächlich musste ich kurz schmunzeln, als ich den Hoodie gesehen habe".

Auch seine Glatze bewertet sie zurückhaltend. "Wäre jetzt glaube ich optisch nicht das wo ich zwangsläufig direkt mit dem Blick hängen geblieben wäre", so die gebürtige Kölnerin.