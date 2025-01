"First Dates": Als Jan die Anzahl seiner Beziehungen verrät, verschlägt es ihr die Sprache

Anna-Maria (26) versteht zunächst nicht, als was genau ihr Date arbeitet. © Screenshot/RTL+

"Der erste Eindruck muss stimmen", verrät der 27-Jährige über die Vorstellungen von seiner Date-Partnerin. Nachdem seine Ex-Beziehungen alle gescheitert sind, will Jan nun "genauer hinschauen", denn schließlich denkt er in seinem Alter so langsam an die Zukunft.

Anna-Maria glaubt an die Liebe auf den ersten Blick. Sie war bereits in der Vergangenheit ganz doll verliebt und wünscht sich dasselbe Gefühl noch einmal.

Als die beiden im "First Dates"-Restaurant aufeinandertreffen, ist die Stimmung positiv. "Ja, er sieht gut aus", schwärmt die Disponentin. Der Hesse beschreibt sein Gegenüber als "sympathisch und lieb".

Ein erstes Missverständnis bahnt sich an, als Jan erzählt, dass er als Maler- und Lackierermeister arbeitet und deshalb auch mal Türen einbaut oder Fassaden streicht. Da kommt Anna-Maria ins Stutzen, denn sie denkt, dass er in einem Autohaus in der Werkstatt arbeitet. "Sie hat gar nicht verstanden, was ich mache", kann der nur darüber lachen.