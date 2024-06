Als Michi beim Date die Hose öffnet, ist Nikki schockiert!

Köln - Bei "First Dates" sucht Michi (30) aus Königssee in Thüringen nach der ganz großen Liebe. Ob Roland Trettl (52) ein passendes Gegenstück für ihn gefunden hat?

Nikki (26) und Michi (30) bringen Barmann Nic Shanker (42, M.) mit ihrer gleichen Essenswahl zum Lachen. © Screenshot: RTL+

Als Nikki (26) aus München vor ihm steht, kann der 30-Jährige sein Glück gar nicht fassen: "Wow. Hat mir gut gefallen", sagt er und grinst über beide Ohren. Auch sie findet ihn "sehr, sehr sympathisch".

Bei Tisch entscheidet sich die Münchnerin nicht für einen klassischen Cocktail, sondern ein zünftiges Weißbier. "Nehm ich auch. Das wird ja immer besser", freut sich Michi und hat bereits Herzchen in den Augen. Auch bei der Wahl des Essens sind sich die beiden einig und bestellen einstimmig Schnitzel Cordon bleu.

"Ihr seid euch aber auch in allen Sachen gleich", lacht Barmann Nic Shanker (42). Nur bei Michis Hobbys kommen die ersten Probleme auf. In den Urlaub fährt er nämlich am liebsten zu einem Konzert der Kastelruther Spatzen.

"Das ist die erfolgreichste Volksmusikband aller Zeiten", erklärt er stolz, während Nikki vor Lachen ihr Bier über den Tisch spuckt.