"First Dates": Matzes Traumfrau sollte ein "Dirty Girl" sein

Köln - Im "First Dates" - Restaurant von Roland Trettl (52) erscheint Matze (28) aus Hamburg mit einer großen Armschiene. Er ist beim Skaten gefallen und hat sich den Arm gebrochen.

Nicht nur sein Skateboard-Hobby beweist das, sondern auch sein Style. Bei "First Dates" hofft er ein "Dirty Girl" zu finden und grinst verschmitzt. Was er genau damit meint, lässt er lieber offen. Als Vanessa (23) aus Hannover hereinkommt, strahlt er begeistert und flüstert nur: "Wow." Doch die wirkt weniger erfreut und verzieht ihr Gesicht:

"Tut weh, oder? (...) Oh scheiße", entfährt es Trettl, als er von Matzes Unfall erfährt. Der Hamburger beschreibt sich selbst als offenen Menschen, der "chaotisch geordnet" ist. Soll heißen, er führt zwar ein ordentliches Leben, ist aber ein recht chaotischer Typ.

Matze ist von Vanessa (23) begeistert, sie wirkt genervt. © Screenshot: RTL+

Natürlich fällt ihr Blick direkt auf Matzes Arm: "Was hast du gemacht?", will sie kurz angebunden wissen. Von seinem Hobby scheint sie wenig beeindruckt zu sein. Aktuell studiert Matze noch und schließt dann einen Umzug in die Medienhauptstadt Köln nicht aus. Vanessa fällt beinahe der Cocktail aus der Hand. Einen Umzug kann sie sich nicht vorstellen, ebenso wenig eine Fernbeziehung, die Matze schnell als Alternative anpreist.

Auch bei Tisch läuft die Konversation zäh. Nur bei einer Sache sind sich beide einig, Fleischessen ist ein absolutes Muss. "Wunderbar, wann heiraten wir?", fragt Matze begeistert, nachdem Vanessa erklärt, dass sie niemals vegan oder vegetarisch leben könnte. Die schaut schnell zur Seite. Doch der Hamburger versucht sie weiter mit charmanten Komplimenten zu umgarnen.

Als Matze erklärt, dass er seit zwei Jahren Single ist, aber "freiwillig und auch glücklich" dabei, runzelt Vanessa genervt die Stirn. Sie findet diese Aussage sehr problematisch: "Wenn man allein glücklich ist, warum man dann auf einmal eine Partnerschaft?", erklärt sie und hat direkt das nächste Haar in der Suppe gefunden.

Tatsächlich wünscht sich Matze am Ende des Abends ein zweites Date. Doch Vanessa lehnt ab, für sie sei der Funke nicht übergesprungen.