"First Dates": Melisa möchte Julia im Bett so einiges beibringen

Köln - Im "First Dates" -Restaurant von Roland Trettl (52) sucht Julia (31) aus Stuttgart ein passendes "Menschlein" für sich. Für sie kann ihr Date sowohl männlich als auch weiblich sein.

Tatsächlich hatte Julia bisher nur Beziehungen mit Männern, Frauen habe sie nur gedatet. "Das ist so ein Unterschied. Wenn ich versuche Frauen anzusprechen, bin ich total unsicher", erklärt sie Trettl verschämt.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Roland Trettl hat mit ihrer flexiblen Art zu daten schon mal keine Probleme. Dennoch interessiert ihn eine Frage ganz besonders: "Was [Geschlecht] war das letzte?"

"In meiner Wohnung ist alles Türkis und Rosa. Und Grau. Und wenn etwas aus dieser Farbkombi rausfällt, krieg’ ich total die Krise", erzählt Julia lachend.

Melisa (24) ist von Julias roten Haaren geflasht. © Screenshot: RTL+

Ihr Date ist weiblich und kommt aus München. Melisa (24) fällt Julia dann auch gleich herzlich in die Arme und freut sich riesig über ihre roten Haare. Beide sind nicht nur komplett in Schwarz gekleidet, sondern haben auch noch einen Tattoo-Schriftzug am Hals. "Tattoo- und Kleidungszwilling", freut sich Julia über den kuriosen Zufall.

Als Melisa ihr "Gentlelady"-like den Stuhl zurecht schiebt, ist die Stuttgarterin ganz aus dem Häuschen. Beide quatschen und lachen um die Wette und der Vibe stimmt. Doch als Julia berichtet, dass sie sowohl Männer als auch Frauen datet, schaut Melisa erschrocken zur Seite.

"Aber du hattest schon mit beiden Beziehungen?", fragt die 24-Jährige und ist wenig erfreut zu hören, dass Julia Frauen bisher nur gedatet hat. Sie ringt sichtlich um Worte und versucht dann durch die Blume weitere Informationen zu erlangen: "Aber du hast so 'Erfahrung Erfahrung' gemacht oder nur so Knutschen im Club?", druckst sie herum. Julia lacht: "Wie lieblich du das umschreibst. Aber ja."

"Es ist mir nicht wirklich wichtig, ob sie schon mal sexuelle Erfahrung gemacht hat (...) aber, dass ich ihr die ein oder andern Dinge zeige, damit hätte ich jetzt auch keine Probleme", erklärt Melisa souverän.

Trotzdem entscheidet sich Melisa am Ende gegen ein zweites Date. Julia ist sich unsicher, ob es für sie Freundschaft oder doch etwas mehr war.