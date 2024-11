First Dates: Paula hat bei Männern bestimmte Schwäche - Date Yassin liefert sofort!

Köln - Bei " First Dates " hatte Kandidatin Paula (21) gleich zu Beginn eine kuriose Schwäche bei Männern offenbart. Trotz eines kleinen Alters-Fettnäpfchens konnte Date Yassin (21) deswegen später nur noch punkten.

Yassin (21) hat etwas, das Paula (21) super attraktiv fand: Der Schnurrbart spielte dem Kölner bei der Single-Lady voll in die Karten. © Screenshot: RTL+

Die 21-Jährige aus Bremen beschrieb sich in der VOX-Dating-Show als offene und zuverlässige Person, die von Freunden auch gerne mal als Sonnenschein bezeichnet wird. Ihr Partner sollte am besten sensibel und sehr offen sein, so die Single-Lady.

Bei einem bestimmten Detail wird Paula bei Männern allerdings direkt aufmerksam: nämlich wenn die Herren einen schönen Schnurrbart tragen.

Auftritt Yassin (21) aus Köln, sofort fiel ihr bei ihm der schwarze Oberlippenbart auf, für den sie so schwärmt - ein Traumstart. Dann wurde es allerdings kurz ein wenig peinlich.

Denn als die beiden am Eingang aufeinandertreffen, fragte Gastgeber Roland Trettl (53) gerade Paula nach ihrem Alter. Als Yassin dazukam, bat er den Teilnehmer, auch mal mitzuraten. Der glaubte, sein Date ist ein paar Jahre älter, und stieg deswegen gleich mal ganz entspannt sieben Jahre zu hoch ein.

Am Ende war das aber gar nicht schlimm: Denn auch Paula war sich anschließend ziemlich sicher, dass Yassin deutlich älter ist als sie. Die beiden Turteltauben waren also direkt quitt.