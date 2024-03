"First Dates": Roland Trettl flirtet mit Maria aus Dresden - "Ist das eine Sexstellung?"

Maria (39) aus Dresden verdreht Roland Trettl (52) den Kopf. © Screenshot:RTL+

Die 39-jährige Kosmetikerin bezeichnet sich selbst als offenen, humorvollen Menschen. Das stellt sie beim ersten Aufeinandertreffen mit Trettl auch gleich mal unter Beweis.

Als er wissen will, was ihr Zahlen-Tattoo auf der Hand bedeutet, übt sie sich im Schweigen. Doch das stachelt den Koch nur noch mehr an: "Hast du deine Telefonnummer aufgeschrieben, (...) ist das irgendeine Sexstellung", versucht er, Maria zu entlocken.

Die lacht und erwidert, dass Männer immer gleich an "was Sexuelles" denken würden und setzt sich schnell mit einem Gin-Tonic an die Bar. Doch Trettl lässt nicht locker und verwickelt die amüsierte Dresdnerin weiter in ein Gespräch.

"Roland redet sich wieder um Kopf und Kragen. Man merkt (...), dass er sie gut findet. Da verhält er sich ganz anders", entlarven die kichernden Kellnerinnen ihren Boss.