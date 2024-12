First Dates: Zeynep hat das erste Date ihres Lebens im TV - Wird sie es bereuen?

Köln - Bei "First Dates" gab es wieder mal so einige spannende Begegnungen, so auch die zwischen Zeynep (19) und Anthony (24). Für die angehende Kinderkrankenpflegerin ist es ein ganz besonderer Abend - sie hat nämlich den Titel der Sendung wörtlich genommen und verbringt tatsächlich ihren allerersten Date-Abend in der TV-Show.