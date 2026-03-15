Als Sven das Alter seines Kindes offenbart, ist Carina "ein bisschen erschrocken"
Köln - Gegensätze ziehen sich bekanntlich an - aber gilt das auch für Sven (39) und Carina (34)? Statt Gemeinsamkeiten zu finden, stellen die beiden bei "First Dates" fest, dass sie sich in immer mehr Punkten unterscheiden. Und dann macht der Nordrhein-Westfale seiner Date-Partnerin auch noch ein Geständnis, das für sie ein echter Dealbreaker zu sein scheint.
Schon auf den ersten Blick kann man bei Sven und Carina nicht gerade von "Liebe auf den ersten Blick" sprechen, denn die beiden hätten sich auf der Straße wahrscheinlich nicht als potenzielle neue Partner gesehen, geschweige denn angesprochen.
"Er ist nicht der Typ, für den ich normalerweise [auf ein Date] gehen würde", erklärt die Erzieherin, während auch der Assistent der Betriebsleitung gesteht: "Ich hab definitiv vom Look her nicht mit so einer Frau gerechnet. Das war definitiv schon sehr interessant und sehr außergewöhnlich."
Dennoch sind die beiden neugierig aufeinander, verstehen sich gut und kommen schon an der Bar ins Gespräch - bis Sven ausplaudert, dass er stolzer Papa ist.
Diese Tatsache an sich scheint bei der Friedrichsdorferin per se kein No-go zu sein, das Alter seines Kindes aber schon. "Dass er einen zehn Monate alten Sohn hat, hat mich erst mal ein bisschen erschrocken", räumt sie nämlich ein und ist "irritiert" darüber, dass der Aachener schon wieder als Single durchs Leben spaziert.
First Dates: Sven wünscht sich ein zweites Date mit Carina, doch die Erzieherin winkt ab
Eine Erklärung für das jähe Liebes-Aus nach der Geburt seines Kindes liefert Sven nicht, macht dafür aber klar, dass er sich in Zukunft noch weitere Sprösslinge wünschen würde. Carina sieht sich derweil nicht unbedingt in der Mutterrolle - und fühlt sich auch nicht gerade wohl damit, dass der Vollblut-Papa beinahe ununterbrochen von seinem Sohnemann spricht.
"Für mich persönlich war es einfach zu viel, das ist gar nicht mein Thema", gesteht sie und lehnt daher wenig überraschend ein zweites Date mit dem 39-Jährigen ab.
Sven hätte die Hessin hingegen - trotz fehlender Gemeinsamkeiten und unterschiedlicher Lebenspläne - tatsächlich gern wiedergesehen.
Die neue Folge von "First Dates" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Die Sendung läuft täglich zwischen Montag und Freitag um 18 Uhr bei VOX.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot