Als Markus sein Wunsch-Date sieht, ist er überrascht: "Tatsächlich hat sie sich vom Äußeren her verändert"
Köln - Claudia spaziert bei "First Dates" praktisch als "Wiederholungstäterin" ins Restaurant von Roland Trettl (54), ist dabei jedoch auf ausdrücklichen Wunsch eines geheimen Verehrers erschienen. Als der seine Herz-Dame sieht, ist er allerdings ziemlich überrascht.
Markus (33) hatte die pädagogische Unterstützungskraft nämlich in einer Folge von 2021 gesehen und Claudia dabei derart sympathisch gefunden, dass er prompt eine Anfrage an das VOX-Team schickte und um ein Date mit der 36-Jährigen bat.
Die Produktion lud die Pfinztalerin daraufhin ein, erneut das Kölner Kuppel-Restaurant zu besuchen, um Markus kennenzulernen. Und siehe da: bei den beiden handelt es sich ganz offensichtlich um ein "Perfect Match" - obwohl der Prozessmanager in einer Bank Claudia rein optisch doch ein wenig anders in Erinnerung hatte, wie er anmerkt.
"Tatsächlich hat sie sich vom Äußeren her verändert, aber von der Art her war sie definitiv noch so, wie ich es erlebt hatte in der Folge von damals", erklärt er.
Und die scheint perfekt zu dem 33-Jährigen zu passen! Von Anfang an sprühen zwischen Claudia und Markus die Funken, während die beiden nicht nur zahlreiche Gemeinsamkeiten entdecken, sondern auch auf Flirt-Kurs gehen.
First Dates: Markus und Claudia bekommen ein Liebesschloss - aber wie ging es nach der Show weiter?
In der Fotobox nähern die beiden sich dann auch körperlich an, wobei die 36-Jährige zaghaft ihre Hand auf Markus' Schoß platziert, während der Baden-Württemberger seinen Arm um sein Wunsch-Date legt. Beide grinsen dazu breit in die Kamera und spätestens hier wird deutlich: Diese Singles haben sich gesucht und gefunden!
Das bemerkt auch Sternekoch Roland, der seinen Gästen schließlich höchstpersönlich ein Liebesschloss aushändigt, das die beiden nach ihrem Date noch gemeinsam an der Kölner Hohenzollernbrücke aufhängen können.
Die Frage nach einem zweiten Date erübrigt sich an dieser Stelle (beide willigen natürlich ein), doch wie ging es nach ihrem Besuch im "First Dates"-Restaurant weiter?
Tatsächlich wurde schon eine Woche nach ihrer Teilnahme bei der Sendung ein Paar aus den beiden, das bis heute glücklich miteinander liiert ist. Wie schön!
Die neue Folge "First Dates" mit Markus und Claudia seht Ihr am Montagabend um 18 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+. Die Show läuft täglich von montags bis freitags.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot