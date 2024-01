"Ich bin ein Hauptgewinn": Manta-Manta-Star Tina Ruland sucht die Liebe bei Promi First Dates

Köln - Die deutsche Schauspielerin Tina Ruland (57) sucht bei der Promi- Ausgabe von First Dates ihr Liebesglück.

"Sonst greif ich auf dich zurück?", flirtet der Manta-Manta-Star und begibt sich an die Bar.

Gut gelaunt und in eine leuchtend rote Bluse gekleidet betritt Tina das Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) und bekommt von ihm direkt ein Kompliment. Sie habe eine "sehr schöne Energie".

"Oh, Tina Ruland. Das ist ja toll" und begrüßt sie mit Küsschen auf die Wange. Na das geht ja gut los!

Der Business- und Erfolgscoach ist alleinerziehender Vater und bereits das zweite Mal bei First Dates dabei. Während Tina darauf hofft, dass ihr Gegenüber nichts von ihrem Promistatus ahnt, ruft ihr Roland gleich zur Begrüßung entgegen:

"Am liebsten der alternde Surferboy (...), der seinen Körper im Wasser gestählt hat, leicht gebräunt und die langen blonden Haare vom Meerwasser gebleicht."

Ob Roland dies am Ende noch gelingt, zeigt sich am heutigen Montag bei der ersten Folge von Promi First Dates ab 20.15 Uhr auf VOX oder vorab auf RTL +.