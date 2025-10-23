Als Jan sein Date kennenlernt, hat er die "Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft"
Köln - Jan (27) hat bei "First Dates" nicht nur ein Präsent für seine Herzdame dabei, sondern auch eine kleine Aufmerksamkeit für Roland Trettl (54) im Gepäck. Doch ausgerechnet mit seinem Geschenk sorgt der Süßigkeitenverkäufer bei Date-Partnerin Jenny (26) für eine Enttäuschung.
Nachdem der Nordrhein-Westfale dem Restaurant-Chef eine Tüte Gummibärchen überreicht hat, hofft auch Jenny darauf, dass im Inneren ihrer Geschenktüte eine süße Überraschung auf sie wartet.
Stattdessen hat Jan der Auszubildenden zur Pflegefachfrau allerdings eine Badekugel gekauft, was die 26-Jährige ziemlich enttäuscht hinnimmt. "Ich hätte mir tatsächlich mehr die Gummibärchen als die Badekugel gewünscht", räumt sie ein, bedankt sich aber dennoch höflich bei dem Vertriebsleiter aus Brüggen.
Schnell finden die beiden mehrere Gemeinsamkeiten, kommen vor allem beim Thema Karneval auf einen Nenner. Als Jan dann erklärt, dass er außerdem im Schützenverein aktiv ist, interessiert Jenny vor allem eine Sache: "Gibt's da Alkohol? Dann wär das was für mich!"
Eine Antwort, die bei dem 27-Jährigen eine Vermutung aufkommen lässt: "Wenn's um Alkohol geht, hab ich tatsächlich die Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft".
First Dates: Jan denkt, in einer offenen Beziehung "geht man offen miteinander um"
Jenny will aber nicht nur die Hobbys ihres Date-Partners abklopfen, sondern außerdem wissen, wie Jan eigentlich zum Thema monogame und polyamore Beziehung steht. "Käme eine offene Beziehung für dich infrage?", fühlt sie dem Süßigkeitenverkäufer auf den Zahn, woraufhin dieser sofort mit einem selbstbewussten "Sicherlich!" antwortet.
Jenny ist von der Reaktion des Nordrhein-Westfalen zwar ziemlich überrascht, aber sehr erfreut. Doch dann fragt Jan plötzlich doch nochmal nach, was die 26-Jährige jetzt genau mit einer "offenen Beziehung" meint, woraufhin der Groschen bei ihm fällt.
"Das Thema mit der offenen Beziehung hab ich etwas falsch verstanden. Ich hab gedacht, man geht offen miteinander um", erklärt Jan anschließend, der sich definitiv keine polyamore Liebe vorstellen kann, durchaus aber ein zweites Date mit Jenny.
Die lehnt ein Wiedersehen allerdings ab - der Funke ist "überhaupt nicht übergesprungen".
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot