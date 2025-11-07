Als Lucas erfährt, was Theresa beruflich macht, ist er platt: "Ach krass"

Köln - Lucas (23) wünscht sich eine bodenständige Frau mit einem sympathischen Lächeln - diese Kriterien erfüllt Theresa (20) in jedem Fall. Als der Student bei " First Dates " erfährt, was die Kölnerin beruflich macht, ist er allerdings ziemlich platt.

Lucas (23) ist ziemlich beeindruckt, als Date-Partnerin Theresa (20) ihren Arbeitsalltag beschreibt. © RTL+/Screenshot

Theresa erklärt ihm nämlich, dass sie eine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin absolviert und demnach hautnah dabei ist, wenn operative Eingriffe an Menschen durchgeführt werden.

Für Lucas klingt das nicht nur ziemlich abenteuerlich, der 23-Jährige ist auch sichtlich fasziniert, als seine Date-Partnerin ihre beruflichen Aufgaben schildert.

"Ach krass. Denkt man sich da nicht manchmal: 'Das möchte ich eigentlich gar nicht sehen?' Oder verfolgt dich das manchmal?", hakt er bei der 20-Jährigen nach, doch Theresa wiegelt ab. "Nein", erklärt sie ihrem Gegenüber recht trocken, aber mit einem Lächeln auf den Lippen.

"Ich war tatsächlich sehr beeindruckt, dass sie so einen Job macht. Ich ziehe meinen Hut davor", honoriert Lucas die Arbeit der Kölnerin.

Die beiden unterhalten sich während ihres gesamten Dates ausgezeichnet, entdecken von ihrer Leidenschaft für den Fußball bis hin zu ihrem Hang, gerne Menschen zu beobachten, gleich mehrere Gemeinsamkeiten.