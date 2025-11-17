"First Dates": Evelin stört ein Detail an sich selbst, weshalb es mit Roland zum Missverständnis kommt
Köln - Evelin (23) betritt das "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54) mit einer Menge Vorfreude. Beim Zusammentreffen mit dem Gastgeber kommt es aber zu einem Missverständnis, was auch daran liegt, dass ihr ein Detail an sich selbst nicht gefällt.
"Also warum ich noch Single bin, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich find mich ganz nett", gibt die 23-Jährige bei der Vorstellung preis. Allerdings habe es mit einem Mann bisher noch nicht gepasst.
Als sie das Restaurant betritt, will Evelin zunächst vom gelernten Koch wissen, ob sie hier richtig sei. "Sag mir deinen Namen, dann sag ich dir, ob du hier richtig bist", macht der 54-Jährige klar.
Die Bewerberin stellt sich vor, doch da kommt es zu einem Missverständnis, denn sie spricht ihren Namen mit einem "y" aus, obwohl sie mit einem "i" geschrieben wird.
"Da steht Evelin", stellt Roland fest, als er ins Reservierungs-Buch schaut.
"Ja, schon. Man schreib mich mit 'i', aber ich mag Evelin nicht so. Die Aussprache von dem Namen", verrät sie dem Gastgeber. Deswegen höre sie eher auf den Namen Evelyn.
"First Dates": So stellt sich Date-Partner Nicolai seine Traumfrau vor
Selbst beschreibt sich die 23-Jährige als sympathische junge Frau, die für jeden Spaß zu haben sei, deswegen sei sie ja auch bei "First Dates". Dennoch sei sie nervös, sie glaube aber, dass sich die Nervosität im Laufe des Abends legt.
Ihr Date ist der 28-jährige Nicolai, der bereits seit vier Jahren Single ist, aber genaue Vorstellungen über seine Traum-Partnerin hat.
"Meine Date-Partnerin sollte, wie ich, sportlich sein, da ich sehr viel Sport mache. Dann sollte sie braunhaarig oder blond sein, kleiner als ich und sollte ein hübsches Gesicht mitbringen, denn das schaue ich mir im besten Falle bis zum Lebensende an", so erklärt Nicolai.
Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und finden sich auch sympathisch, weshalb das Date auch einen guten Verlauf nimmt.
Schlussendlich entscheiden sich Evelin und Nicolai auch für ein zweites Treffen.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
