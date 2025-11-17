"First Dates": Evelin stört ein Detail an sich selbst, weshalb es mit Roland zum Missverständnis kommt

Köln - Evelin (23) betritt das " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54) mit einer Menge Vorfreude. Beim Zusammentreffen mit dem Gastgeber kommt es aber zu einem Missverständnis, was auch daran liegt, dass ihr ein Detail an sich selbst nicht gefällt.

Zwischen Evelin (23) und Gastgeber Roland Trettl (54) kommt es bei "First Dates" zu einem Missverständnis. © RTL+/Screenshot

"Also warum ich noch Single bin, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich find mich ganz nett", gibt die 23-Jährige bei der Vorstellung preis. Allerdings habe es mit einem Mann bisher noch nicht gepasst.

Als sie das Restaurant betritt, will Evelin zunächst vom gelernten Koch wissen, ob sie hier richtig sei. "Sag mir deinen Namen, dann sag ich dir, ob du hier richtig bist", macht der 54-Jährige klar.

Die Bewerberin stellt sich vor, doch da kommt es zu einem Missverständnis, denn sie spricht ihren Namen mit einem "y" aus, obwohl sie mit einem "i" geschrieben wird.

"Da steht Evelin", stellt Roland fest, als er ins Reservierungs-Buch schaut.

"Ja, schon. Man schreib mich mit 'i', aber ich mag Evelin nicht so. Die Aussprache von dem Namen", verrät sie dem Gastgeber. Deswegen höre sie eher auf den Namen Evelyn.