Doppel-Date bei "First Dates": Als Marie ihren Typen sieht, stört sie direkt ein Detail

Köln - Nichts Neues bei " First Dates ", aber doch eher außergewöhnlich: Denn gleich im Doppelpack versuchen Marie (24) und Emma (21) aus Oldenburg den richtigen Typen zu finden. Der Grund: die beiden sind Schwestern.

Die beiden Schwestern Emma (21, l.) und Marie (24) sind zu einem Doppel-Date bei "First Dates" zu Gast. © RTL+/Screenshot

"Tatsächlich hatten wir noch nie ein Date zu zweit", verrät Marie vor ab und gesteht, dass es sogar ihr erstes echtes Date sei.

Ihre rund vier Jahre jüngere Schwester ist dagegen schon erfahrener, doch ein Blind Date habe sie auch noch nicht gehabt.

Roland Trettl (54) ist vom Aussehen der beiden Schwestern zunächst irritiert. "Ihr seht ja fast gleich aus. Ihr seid aber keine Zwillinge, oder?", will der "First Dates"-Gastgeber von seinen beiden Gästen wissen.

Nachdem Marie preisgibt, dass sie die Ältere sei, möchte Roland zudem noch wissen, welche von beiden mehr Erfahrung mit Männern habe.

"Emma mit Männern und ich mit Beziehungen vielleicht", so die 24-Jährige lachend.