Als Philipp offenbart, wann er Vater geworden ist, macht Jasmin große Augen: "Fand ich schon sehr krass"
Köln - Jasmin (28) will ihrem Single-Dasein endlich ein Ende setzen und trifft bei "First Dates" auf Philipp (28). Der Beamte ist der Erzieherin zwar auf Anhieb sympathisch, als er jedoch ein wichtiges privates Detail an der Bar über sich preisgibt, scheint das Date für sie bereits so gut wie gelaufen.
Die beiden gebürtigen Thüringer klopfen bei einem ersten Drink an der Bar die obligatorischen persönlichen Daten ab, wobei Philipp seine Date-Partnerin fragt, ob diese schon Kinder habe.
Jasmin verneint und stellt ihrem Gegenüber die entsprechende Gegenfrage, woraufhin der 28-Jährige kurzerhand die Baby-Bombe platzen lässt und für große Augen bei Jasmin sorgt.
"Ich hab inzwischen ein Kind, der kam vor einem Monat raus", erzählt er der Brünetten, die diese Information erst einmal verarbeiten muss. "Das ist ja noch ein Neugeborenes. Das fand ich schon sehr krass und das hat mich auch echt überrascht", gesteht sie hinterher im Einzelinterview, lobt jedoch auch Philipps Umgang mit seinem Sprössling.
"Ich find's gut, dass er die Verantwortung übernimmt und auch gleich dazu gestanden hat", erklärt Jasmin, die allerdings einen gänzlich anderen Lifestyle pflegt als der frischgebackene Vater.
First Dates: Jasmin sieht sich nicht an der Seite eines frischgebackenen Vaters
Die 28-Jährige geht nämlich sehr gerne aus, ist viel mit Freunden unterwegs und kann sich eigene Kinder erst in einigen Jahren vorstellen, was nicht nur ihr zu denken gibt, sondern auch ihrem Date-Partner. Denn Philipp geht nun erst einmal in Elternzeit, um sich um sein Baby kümmern zu können, das vorerst bei ihm leben soll.
So laufen die Gespräche zwischen den beiden zwar gut, wobei sie sich verstehen und teilweise auch gemeinsame Interessen teilen, für eine Beziehung reicht Jasmin das aber nicht aus. "Ich glaube, unsere Lebenssituationen sind gerade ein bisschen zu unterschiedlich, gerade weil ich eben noch gern weggehe", erklärt sie dem 28-Jährige am Ende des Abends und lehnt ein zweites Date daher ab.
Philipp hätte Jasmin hingegen gerne wiedergesehen, denn in seinen Augen hat zwischen den beiden vor allem eines gestimmt: der Vibe.
Die neue Folge "First Dates" mit Philipp und Jasmin seht Ihr am Mittwochabend um 18 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+. Die Show läuft täglich von montags bis freitags.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot