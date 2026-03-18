Als Philipp offenbart, wann er Vater geworden ist, macht Jasmin große Augen: "Fand ich schon sehr krass"

Jasmin will ihrem Single-Dasein endlich ein Ende setzen und trifft bei "First Dates" auf Philipp. Eine Sache stört sie aber gewaltig an dem Beamten.

Von Laura Miemczyk

Köln - Jasmin (28) will ihrem Single-Dasein endlich ein Ende setzen und trifft bei "First Dates" auf Philipp (28). Der Beamte ist der Erzieherin zwar auf Anhieb sympathisch, als er jedoch ein wichtiges privates Detail an der Bar über sich preisgibt, scheint das Date für sie bereits so gut wie gelaufen.

Jasmin (28) staunt nicht schlecht, als sie erfährt, dass Philipp (28) gerade erst Vater geworden ist. © RTL+/Screenshot Die beiden gebürtigen Thüringer klopfen bei einem ersten Drink an der Bar die obligatorischen persönlichen Daten ab, wobei Philipp seine Date-Partnerin fragt, ob diese schon Kinder habe. Jasmin verneint und stellt ihrem Gegenüber die entsprechende Gegenfrage, woraufhin der 28-Jährige kurzerhand die Baby-Bombe platzen lässt und für große Augen bei Jasmin sorgt. "Ich hab inzwischen ein Kind, der kam vor einem Monat raus", erzählt er der Brünetten, die diese Information erst einmal verarbeiten muss. "Das ist ja noch ein Neugeborenes. Das fand ich schon sehr krass und das hat mich auch echt überrascht", gesteht sie hinterher im Einzelinterview, lobt jedoch auch Philipps Umgang mit seinem Sprössling. First Dates - Ein Tisch für zwei Als Fenna mit diesem T-Shirt ins Restaurant spaziert, bricht nicht nur Roland in Gelächter aus: "Großartig" "Ich find's gut, dass er die Verantwortung übernimmt und auch gleich dazu gestanden hat", erklärt Jasmin, die allerdings einen gänzlich anderen Lifestyle pflegt als der frischgebackene Vater.

Die Beziehung zur Mutter seines vier Wochen alten Sohnes scheiterte, jetzt ist Philipp (28) erneut auf der Suche nach seinem Liebesglück. © RTL+/Screenshot