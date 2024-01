Neue Staffel von "First Dates Hotel": Roland Trettl verrät, worauf sich Fans freuen können

Köln/Mallorca - Es dauert nicht mehr lange, und das " First Dates Hotel " öffnet erneut seine Tore: Schon in wenigen Wochen begeben sich Singles unter der mallorquinischen Sonne wieder auf die Suche nach der großen Liebe .

Sternekoch Roland Trettl (52) empfängt im Februar wieder neue Gäste in seinem "First Dates Hotel". © RTL / Philipp Rathmer

Wie VOX am Donnerstag verkündete, geht das Spin-off der erfolgreichen Dating-Show "First Dates - Ein Tisch für zwei" bereits am Montag, dem 5. Februar, an den Start.

Dann lädt Sternekoch Roland Trettl (52) seine Kandidaten wieder zu köstlichen Speisen und Getränken ein, während die Liebeshungrigen sich in romantischer Atmosphäre kennenlernen können.

Versorgt werden die Teilnehmer dabei (wie immer) vom "First Dates"-Service-Team, das keine Wünsche offen lässt.

Auch in diesem Jahr gilt das altbewährte Prinzip: Wem sein Blind Date auf Anhieb zusagt, kann seinen Aufenthalt im Hotel verlängern und am Folgetag ein weiteres romantisches Aufeinandertreffen genießen.

Wer hingegen weniger begeistert ist, hat die Chance, unter den anderen Single-Hotelgästen seinen Traumpartner zu finden.