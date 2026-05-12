"First Dates": Katrins Hundeliebe lässt das Date schnell kippen

Köln - Bei " First Dates " in Köln wird ausgerechnet ein Chihuahua zum größten Flirtkiller zwischen Jens (37) und Katrin (28).

Hund statt Herzklopfen: Katrin (28) geht für ihren geliebten Chihuahua keine Kompromisse ein. © Screenshot RTL+

Für den Informatiker sind Hunde ein sensibles Thema. In früheren Beziehungen hätten die Tiere immer wieder für Streit gesorgt.

Umso skeptischer reagiert er deshalb, als Katrin von ihrem Chihuahua erzählt. Schnell wird deutlich, warum: Während Jens gerne reist und spontan unterwegs ist, richtet Katrin ihr Leben stark nach ihrem Vierbeiner aus.

"Ich würde mich auch gerne mehr ausprobieren, was Reisen angeht, aber durch den Hund natürlich ist es noch mal was anderes, man ist nicht so frei wie ohne Hund", erklärt die 28-Jährige offen.

Ihren Hund in eine Pension zu geben, komme für sie überhaupt nicht infrage. Wenn überhaupt, dann an Familie oder Freunde - und auch das nur selten.

Für Jens klingt das nach einem echten Problem. "Auf das Fliegen könnte ich jetzt nicht so verzichten. Sie hat ja von Anfang an deutlich gemacht, dass ihr ihr Hund sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube nicht, dass sie da irgendwelche Kompromisse eingehen würde", stellt er nüchtern fest.