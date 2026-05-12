"Abfuhr vor ganz Deutschland": First-Dates-Hotel-Kandidat lässt Single-Dame abblitzen

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In der vierten Folge "First Dates Hotel" muss sich Phillip zwischen Maggi und Tamara entscheiden. Seine Wahl fällt auf Tamara, Maggi bekommt eine Abfuhr.

Von Karolin Wiltgrupp

Mallorca - Schon in den Folgen zuvor konnten die Zuschauer "First Dates Hotel"-Teilnehmer Phillip (33) förmlich dabei zusehen, wie er zwischen Maggi (33) und Tamara (32) hin und her schwankte. In Folge 4 hat sich der Saarburger nun endlich für eine Dame entschieden.

Phillip (33) hat sich gegen Maggi (33) entschieden.
Phillip (33) hat sich gegen Maggi (33) entschieden.  © Bildmontage: RTL

Beide Frauen hatte er nicht bei den Blind Dates, sondern auf dem Hotel-Gelände kennengelernt. Nachdem Phillip zunächst nur ein Auge auf Tamara geworfen hatte, war ihm am nächsten Tag die gleichaltrige Maggi aufgefallen, die ihrem morgendlichen Training auf der Yoga-Matte nachging.

Ein unfreiwilliges Aufeinandertreffen der beiden Kontrahentinnen am Pool sowie eine intensive Unterhaltung an der Bar zwangen den Zimmermann dazu, sich auf eine Dating-Partnerin festzulegen. Weil sein Herz eher für Tamara schlägt, zieht Maggi den Kürzeren. Am Abend gibt Phillip der Assistentin in einer Unternehmensberatung einen deftigen Korb.

"Erstmal 'ne richtige Abfuhr vor ganz Deutschland", reagiert sie wenig erfreut darüber. Schon ihr Blind Date mit einem anderen Kandidaten, der ebenfalls Philipp (37) hieß, verlief nicht wie erhofft.

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Während Maggi nun ohne Schmetterlinge im Bauch nach Hause fährt, durften Phillip und Tamara auf ein zweites Date gehen.

In Deutschland wollen sie sich auf jeden Fall wiedersehen. "Ich freue mich darauf, wie es weitergeht mit uns", so der Rheinland-Pfälzer.

Tamara (32) freut sich, dass sich Phillip für sie entschieden hat.
Tamara (32) freut sich, dass sich Phillip für sie entschieden hat.  © RTL

Polizist Adrian war schon zweimal verheiratet

Adrian (33) war schon zweimal verheiratet. Date-Partnerin Sarah (31) weiß nicht so recht, was sie davon halten soll.
Adrian (33) war schon zweimal verheiratet. Date-Partnerin Sarah (31) weiß nicht so recht, was sie davon halten soll.  © RTL

Adrian (33) und Sarah (31) stehen hingegen noch ganz am Anfang ihrer Dating-Reise. An der Hotelbar begegnen sich die beiden das erste Mal und sind direkt begeistert. Nachdem der Polizeibeamte sein Gegenüber mit einer goldenen Rose überrascht hat, geht es am Tisch ans Eingemachte.

Als der Baden-Württemberger der Architektin gesteht, bereits zwei Scheidungen hinter sich zu haben, ist die zunächst geschockt: "Das muss ich erst mal verarbeiten." Zudem genießt der Vater einer Tochter das gediegene Familienleben, während Sarah eher im Club das Tanzbein schwingt.

Trotz einiger Reibungspunkte wollen sich die beiden bei einem zweiten Date wiedersehen.

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Eine neue Folge "First Dates Hotel" seht Ihr am Montag um 20.15 Uhr auf VOX. Ihr könnt sie aber auch schon jetzt bei RTL+ streamen.

Titelfoto: Bildmontage: RTL

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