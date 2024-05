"First Dates": Witwer Joachim sucht nach 1 Jahr neue Frau, sein Date ist entsetzt - "Das geht nicht"

Köln - Im "First Dates" - Restaurant freut sich Joachim (58) auf sein erstes Blind-Date. Vor einem Jahr verstarb seine Ehefrau und nun möchte er nicht länger alleine sein.

Als Joachim (58) sein Date sieht, ist er erstmal enttäuscht. © Screenshot: RTL+

Der lebensfrohe 58-Jährige will endlich wieder nach vorne sehen: "Jawoll, dass Leben geht weiter. Zum Leben gehört für mich einfach ein Partner", erklärt er nervös.

Lange Zeit habe er immer wieder "First Dates" geschaut und sich dann gedacht: "Komm bewirbst dich mal." Seine Traumfrau sollte ihm optisch gut gefallen und ein "offenes Wesen haben".

Nachdem er sich mit seinem Lieblingsgetränk, einem Aperol Spritz, an der Bar niedergelassen hat, erscheint sein Date Karina (56). Joachim läuft feuerrot an und macht große Augen. Ist er etwa so begeistert von seinem Blind-Date?

"Ich hatte am Anfang doch etwas anderes erwartet", erklärt Joachim im Interview.