Flirt in den Bergen: Evelyn Burdecki ringt mit "sexy Skilehrer" gegen Panik

Köln - Bei " Grill den Henssler " sorgt Evelyn Burdecki (37) mal wieder für Chaos am Herd und liefert nebenbei eine ziemlich wilde Story aus ihrem Liebesleben.

Evelyn Burdecki (37) sorgt bei "Grill den Henssler" für Chaos am Herd und plaudert dabei offen über ihr turbulentes Liebesleben. © RTL

Zum sechsten Mal schwingt die Blondine am Sonntag um 20.15 Uhr bei VOX zusammen mit Koch-Profi Steffen Henssler (53) den Kochlöffel.

Doch bevor überhaupt ein Ei für die "Crêpe-Torte mit Schokoladencreme und Beeren" aufgeschlagen wird, plaudert Evelyn lieber erstmal aus dem Nähkästchen.

Thema: ihr Start ins neue Jahr, inklusive "sexy Skilehrer". Diesen habe Evelyn über Silvester bei einer Auszeit in den Schweizer Alpen kennengelernt.

"Wir schreiben ab und zu auf Instagram", gibt das TV-Sternchen preis. Verliebt sei die 37-Jährige aber nicht.

Der Ausflug mit Freunden in die Nähe von Zürich habe laut Evelyn aber ursprünglich einen ganz anderen Grund gehabt: ihre Angst vor dem Skifahren loswerden.

Einer ihrer Ex-Freunde habe sie damals als Anfängerin direkt mit auf die schwarze Piste genommen, woraufhin es statt Herzklopfen am Ende sogar einen Einsatz der Bergwacht gegeben habe.