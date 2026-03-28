Flirt in den Bergen: Evelyn Burdecki ringt mit "sexy Skilehrer" gegen Panik
Köln - Bei "Grill den Henssler" sorgt Evelyn Burdecki (37) mal wieder für Chaos am Herd und liefert nebenbei eine ziemlich wilde Story aus ihrem Liebesleben.
Zum sechsten Mal schwingt die Blondine am Sonntag um 20.15 Uhr bei VOX zusammen mit Koch-Profi Steffen Henssler (53) den Kochlöffel.
Doch bevor überhaupt ein Ei für die "Crêpe-Torte mit Schokoladencreme und Beeren" aufgeschlagen wird, plaudert Evelyn lieber erstmal aus dem Nähkästchen.
Thema: ihr Start ins neue Jahr, inklusive "sexy Skilehrer". Diesen habe Evelyn über Silvester bei einer Auszeit in den Schweizer Alpen kennengelernt.
"Wir schreiben ab und zu auf Instagram", gibt das TV-Sternchen preis. Verliebt sei die 37-Jährige aber nicht.
Der Ausflug mit Freunden in die Nähe von Zürich habe laut Evelyn aber ursprünglich einen ganz anderen Grund gehabt: ihre Angst vor dem Skifahren loswerden.
Einer ihrer Ex-Freunde habe sie damals als Anfängerin direkt mit auf die schwarze Piste genommen, woraufhin es statt Herzklopfen am Ende sogar einen Einsatz der Bergwacht gegeben habe.
Evelyn Burdecki: Panik, Dating-Apps und große Familienpläne
Bei ihrem prägenden Ski-Erlebnis habe Evelyn damals wortwörtlich schwarzgesehen: "Ich bin den Berg runtergefahren und dann hab ich auf einmal Panik bekommen, dass ich irgendwie stürze oder sterbe", erzählt sie.
Daraufhin verfiel die heute 37-Jährigen in Schockstarre und fing, wie sie selbst sagt, richtig an zu heulen. Ihre einzige Rettung: ein Notfallteam aus den Bergen.
"Mit Sirenen, der kam dann hochgefahren, das war auch ein bisschen peinlich", schildert sie die Situation. Seitdem habe Evelyn sowas wie eine "Ski-Phobie" gehabt.
Heute ist die 37-jährige Single, gibt aber in Sachen Dating-Apps während der Sendung offen zu: "Ab und zu bin ich da schon". Sogar mit einem Fake-Profilbild habe sie schon experimentiert, doch das Ergebnis sei ernüchternd: "Die Typen wollten nur das eine."
Evelyn hofft dagegen auf das volle Programm, mit Kindern und Traum-Hochzeit. Sollte sich der richtige Partner dafür nicht rechtzeitig finden, hat die Blondine laut früheren Medienberichten auch schon angedeutet, dass für sie sogar eine Samenspende infrage kommen könnte.
Titelfoto: Bildmontage: RTL