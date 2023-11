Derbe Gewalt-Beichte schockt "Promi-Büßen"-Stars: "Hätte auf sie eingeprügelt"

Erzberg (Österreich) - Nachdem "Das große Promi-Büßen 2023" mit einem unterirdischen Niveau gestartet ist, gibt es in Folge 2 erstmals tiefergehende Einblicke in das Seelenleben der prominenten Sünder . Dabei sorgt eine derbe Gewalt-Beichte für schockierte Reaktionen.

Emmy Russ (24) stößt als Nachzüglerin zur "Promi-Büßen"-Gruppe hinzu. © ProSieben/Nikola Milatovic

"Ich hab gehört, das Beste kommt zum Schluss!" Mit diesem Spruch entert Emmy Russ (24) als einzige Nachzüglerin das Büßer-Camp und hinterlässt damit direkt Eindruck - aber keinen positiven.

"Ich mag so 'ne Frauen nicht, die hier reinkommen und ich bin Prinzessin, Königin und alle müssen jetzt machen, was ich sage", stößt Yvonne Woelke (41) der Willkommensgruß der blonden Reality-Barbie sauer auf.

Am nächsten Tag ist es jedoch Christin Okpara (26), die als Erste wegen der Neuen explodiert. Im Bestrafungsspiel sitzt immer ein Kandidat am Steuer einer Ziesel (einem Einsitzer-Kettenfahrzeug), während ein Mit-Camper aus dem gegnerischen Team sich hinten dran an einem Seil festklammern und sich zwei Minuten lang bäuchlings durch eine Matschgrube schleifen lassen muss.

Als Emmy innerhalb des Parcours Slalom fährt, um Gloria Glumac (31) zum frühzeitigen Aufgeben zu bewegen, wirft Christin der Ziesel-Fahrerin von der Seitenlinie aus Regelbruch vor. "Du bist nicht die Schiedsrichterin", schreitet Danni Büchner (45) ein und gerät mit ihrer Krawall-Kontrahentin in ein hitziges Wortgefecht.

Letztlich beweisen Danni und Emmi den längeren Atem: Ihr Team gewinnt, während die Verlierer - einschließlich Christin - zur Strafe nach der Matsch-Partie kein Camp-Wasser verwenden dürfen, um sich zu säubern.

Für Steff Jerkel (54) kommt es sogar noch dicker, als er noch am Abend von Kopf bis Fuß verdreckt zur "Runde der Schande" erscheinen muss.