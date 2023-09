Überfall in sächsischer Kleinstadt: "Ungewöhnlich, dass Mann eine fremde Frau würgt!"

Nachdem sein Opfer sich wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Der Vorfall hatte sich am 28. August um 6.20 Uhr in der Warnsdorfer Straße in Seifhennersdorf zugetragen. Bei "Kripo Live" sprach die betroffene Frau über den Angriff: Hanna (Name von der "Kripo Live"-Redaktion geändert) war auf dem Weg zur Arbeit gewesen und von der Nordstraße aus auf die Warnsdorfer Straße abgebogen.

"Ich bin erst hinter ihm gelaufen, habe dann die Straßenseite gewechselt. Dann hat er mich angeguckt, aber ich dachte mir noch nichts dabei. Als ich mich dann umdrehte, guckte er mich schon wieder an", so die junge Frau.

Hinter einem Kreisverkehr verschwand der Mann dann plötzlich und Hanna atmete auf. Völlig unerwartet wurde sie dann jedoch von hinten attackiert und in den Würgegriff genommen. "Ich hab für einige Sekunden keine Luft bekommen, dachte der entführt mich jetzt. Er hat richtig gedrückt, ich dachte, ich werde ohnmächtig", erinnerte sie sich.

Mit ihren Beinen trat sie nach ihrem Peiniger und leistete Gegenwehr - so lange, bis der Unbekannte schließlich von ihr abließ und Richtung Kreisverkehr davon rannte.

Zehn Minuten später war die alarmierte Polizei vor Ort und suchte die Umgebung ab, leider erfolglos.