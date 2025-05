Frau vom Verlobten am Flughafen versetzt, dann folgt der nächste Schlag

Richmond (28) und Tina (44) sind frisch verlobt, doch der Besuch in Ghana läuft nicht wie erhofft. © Joyn

Die Enttäuschung darüber, dass der 28-Jährige seine Verlobte eiskalt versetzt hat, ist bei Tina nach wie vor groß. Gemeinsam mit ihrer Tochter stellt die Kölnerin den IT-Mitarbeiter zur Rede. Doch seine Reaktion fällt nicht aus wie erhofft.

"Ich habe immer Probleme mit meinem Handy", redet sich Richmond in der vierten Folge von "Amore unter Palmen" heraus. Er habe versucht, Tina zu erreichen, doch aus unerklärlichen Gründen habe das nicht funktioniert. "Vergib mir, Valezka, dass ich euch habe warten lassen", fleht er seine Schwiegertochter in spe an.

Während die 17-Jährige Richmonds Verhalten nicht länger tadeln möchte, bleibt Tina noch auf Abstand. "Es wird bisschen Zeit brauchen", so die Nageldesignerin.

Um seine Verlobte etwas aufzumuntern, überreicht der Bartträger ihr ein Geschenk. Die typisch afrikanischen Bilderrahmen beeindrucken Tina. Es kommt zu einer Annäherung der beiden, die jedoch nicht von Dauer sein wird ...