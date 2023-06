Fremdscham-Alarm bei "That's My Jam": Tom Beck muss Frust von Bill Kaulitz spüren

Köln - In der vorerst letzten Folge der Musik-Quizshow " That's My Jam " wird es peinlich. Bei mehreren Welthits kommen selbst die erfahrenen Musiker einfach nicht auf die richtige Antwort.

Auch nach dem zweiten Spiel "Deutsch Deluxe", in dem ein Erzähler englische Titel in überaus lyrischer Art und Weise interpretiert, konnte sich keines der beiden Teams punktemäßig absetzen.

Die Show startet wie gewohnt mit kleineren einfachen Spielen. Das bekannte "The Vinyl Countdown" in Anlehnung an das Gesellschaftsspiel "Tabu" macht den Anfang. Schon dort konnten sich die Zuschauer wundern, dass Rehbein und Dausch in der Kategorie "Kings and Queens" mit dem Hinweis über den Songtitel "Küssen verboten" nicht auf die Band "Die Prinzen" kommen.

Tom Beck (45) ist offensichtlich selbst von seinem Musikwissen peinlich berührt. © RTL/Stefan Gregorowius

Einer der angespielten Titel war der bisher größte Erfolg von Milky Chance: "Stolen Dance". Es dauerte mehrere Sekunden, bis die zwei Bandmitglieder ihren eigenen Song erkannten. Bill Kaulitz konnte den Spott nicht lange für sich behalten: "Dafür, dass es euer Song war, hat es ganz schön lange gedauert."

Doch seine Stimmung sollte direkt danach aggressiver werden. Während das Lied "Tom's Diner" von "Suzanne Vega" angespielt wurde, beobachtete der Tokio-Hotel-Sänger die ganze Zeit Tom Beck. Dieser zeigte aber keinerlei Regung, den Song erraten zu wollen.

Aus Bill platzte es laut heraus und er schrie: "Du solltest es doch wissen!" Beck rechtfertigte sich: "Nie gehört, den Titel." Den Wortwitz mit seinem Vornamen hatte er jedoch verstanden.

Aber damit nicht genug, es wurde noch mal eine Schippe haarsträubender. Motsi Mabuse erkannte zwar "Can't Get You Out of My Head" von Kylie Minogue, kam aber nicht auf den richtigen Titel und sang lieber komplett falsch: "La la la, out of my heart."

Den Höhepunkt markierte das Lied "Karma Chameleon" der 80er-Jahre-Band "Culture Club". Tom Beck wollte lösen und gab die Antwort: "Elton John ist das. Aber es ist nicht sein Song Nikita."

Ob die Show im kompletten Chaos und voller Fremdscham endet, seht ihr in der vorerst letzten Folge "That's My Jam" auf RTL+.