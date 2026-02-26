Domina Manuela freut sich über Freier: "Der wollte Babyspiele haben, ist eine Stunde geblieben"

Hamburg - Der Kampf um Kunden ist hart, die Einkünfte gehen immer weiter zurück. Das Gewerbe von Domina Manuela (61) ist nicht mehr so gefragt, weshalb sie über jeden Freier happy ist. Da erfüllt sie auch gern außergewöhnliche Wünsche.

Kämpft um jeden Kunden: Domina Manuela (61). © RTLZWEI

Heute hatte Hamburgs dienstälteste Domina drei Gäste in fünf Stunden. "Die waren ziemlich schnell, außer einer, der kam an mein Fenster und wollte Babyspiele haben. Der ist gleich eine Stunde geblieben", berichtet die 61-Jährige in der RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat".

Obwohl sie nicht ins Detail geht, dürfte es sich unter anderem um das Anlegen von Windeln und die innige Fürsorge handeln. "Ich bin so lange dabei, dass mich nichts mehr erschüttert oder ich nicht neugierig bin, wieso er das macht."

Auf der 60 Meter langen und ausschließlich zur Prostitution genutzten Herbertstraße nahe der Reeperbahn laufen immer weniger Männer entlang, um sich käuflichen Sex zu gönnen.

"Man muss hier um jeden Gast kämpfen und sich etwas einfallen lassen", sagt Manuela. So änderte sie bereits die Beleuchtung des Schaufensters, zog andere Kleidung an, trat den Kunden anders gegenüber.