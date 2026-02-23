Promis bringen neues News-Format mit Witz an den Start: Diese Stars sind dabei

Berlin - Mit einem neuen Nachrichtenformat wollen Prominente aus der Kulturszene Fake News etwas entgegensetzen.

Die Hosts von "Fun Facts" wechseln sich täglich ab. © Christophe Gateau/dpa

"Fun Facts ist ein neues, fast tägliches, unterhaltsames, witziges Nachrichtenformat, das vor Publikum aufgezeichnet wird", sagte Satirikerin Sarah Bosetti (42) bei einer Pressekonferenz. Mit dabei sind etwa Schauspielerin Karoline Herfurth (41) sowie Autor Marc-Uwe Kling (44).

Moderiert von täglich wechselnden Hosts werden ab Montag (2. März) die Folgen von montags bis freitags live vor Publikum aufgezeichnet – im Wechsel in Hamburg, Berlin, Köln und München. Perspektivisch seien auch Aufzeichnungen außerhalb der Metropolen geplant, hieß es vor der Premiere des Formats in Berlin. Mit dabei ist auch Aktivistin Luisa Neubauer (29).

Die 15-minütige Folge zu einem aktuellen Thema soll dann jeweils am Abend in den sozialen Medien und als Podcasts veröffentlicht werden. Für das Publikum vor Ort gebe es nach der Aufzeichnung eine Liveshow, sagte Herfurth.

Nach Beobachtung der Initiatoren haben es Fakten in den sozialen Medien immer schwieriger. Daher hätten sie überlegt, was man tun könne. "Wir haben Humor und wir haben Prominenz. Und die Idee von Fun Facts ist, diese beiden Sachen als Viralitätsverstärker für Fakten zu nehmen", so Autor Marc-Uwe Kling.