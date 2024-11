Genitalbilder sorgen bei Davina und Shania Geiss für prallen Kontostand

Landet ein entsprechendes Foto in Davinas oder Shanias Postfach, greift Carmen ein. "Ich kümmere mich dann darum", betont die gebürtige Kölnerin. Sie könne den Anblick in ihrem Alter "besser vertragen" als ihr Nachwuchs. Schlussendlich übernimmt ihr Anwalt.

Das Millionärsehepaar Robert (60) und Carmen Geiss (59) feierte erst vor wenigen Tagen seinen 30. Hochzeitstag. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Aus der Erfahrung der vergangenen Monate heraus weiß Davina: "Das kostet schon richtig Geld." Und genau da setzt nun wieder der gewiefte Geschäftssinn der Millionärsfamilie aus Monaco ein, denn in der Regel gewinnen sie die Fälle.

"Meine Kinder werden immer reicher und der, der die schickt, wird immer ärmer. Ist auch doof, oder?", merkt Carmen süffisant an. Insgeheim hoffe sie aber natürlich doch, dass der Spuk "irgendwann mal aufhört".

Bis es so weit ist, finanziert wohl auch in Zukunft noch so manches anzügliche Pimmelbild die nächste Luxus-Handtasche von Gucci oder Hermès. Ein fragwürdiges Business-Konzept, ohne Zweifel, doch auch Papa Robert bekräftigt: "Es gibt eben immer Idioten!"

Mittlerweile wirken sich die Nacktfotos allerdings auch schon auf das Liebesleben seiner Tochter aus. "Ich glaube, ich kann keinen Freund haben nach den ganzen Bildern. Ich weiß gar nicht mehr, was normal ist und was nicht normal ist", gesteht Davina im Podcast. Ihre Mama ist jedoch überzeugt: "Nicht jeder Mann ist ein Schwein!"